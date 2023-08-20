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اجتماع حكومي موسع في طرابلس لوضع آلية لضبط القطاع الصحي الخاص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 06:14 مساء
اجتماع حكومي موسع في طرابلس لوضع آلية لضبط القطاع الصحي الخاص
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
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ترأس نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، اجتماعًا حكوميًا موسعًا في طرابلس ضم مسؤولين من وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والحكم المحلي، وذلك لوضع آلية لضبط القطاع الصحي.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير أبوالقاسم الأمين، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب القطوسة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة «المصحات والمراكز الصحية الخاصة ووضع آلية لضبط القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجان لدعم وزارة الصحة من قبل وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختلفة».

كما ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية «العمل على دعم المستشفيات والمراكز الطبية للنهوض بها في تقديم كافة الخدمات الصحية وقيام الجهات الرسمية للدولة بدورها الرقابي»، مشددين على «ضرورة مساندة وزارة الاقتصاد في تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة في المصحات والمراكز الطبية الخاصة وتطبيق جميع القرارات المنظمة لعمل القطاع الصحي الخاص».

الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
الاجتماع الحكومي برئاسة أبوجناح لمتابعة القطاع الصحي، الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
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