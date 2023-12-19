  • Alwasat News
Atwasat

الغاوي خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب: نعمل على مشاريع تعزز التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 01:26 مساء
الغاوي خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب: نعمل على مشاريع تعزز التنمية المستدامة
أبوبكر الغاوي يتحدث خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب المنعقد في طرابلس، 19 ديسمبر 2023. (لقطة من بث مباشر)
alwasat radio

أعلن وزير الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي العمل حاليا على مشاريع تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات المواطنين لتشمل البنية التحتية الحضارية وتحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق الاقتصادية.

وأكد الغاوي في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في العاصمة طرابلس، ضرورة توطين أهداف التنمية المستدامة في عملية الإعمار والتنمية الحضرية، مشيرا إلى تنفيذ عديد مشاريع التنمية الحضرية ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها الحكومة.

في اجتماع وزراء الإسكان العرب بطرابلس.. الدبيبة: لا يجب خضوع إعمار درنة لمقاسات سياسية
ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر المقبل

وحض المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل معا على تنفيذ سياسات وبرامج تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المدن العربية، داعيا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والبيئية.

وقال الغاوي إن تنمية المدن والإسكان أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية، معتبرا أن وحدة العمل والتعاون هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الحضرية.

الدبيبة: لا يجب خضوع إعمار درنة لمقاسات سياسية
وخلال كلمته في الاجتماع، قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته عازمة على دراسة الخطط من أجل إعمار درنة والمناطق المحيطة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، داعيا إلى ألا يخضع إعمار المدنية لأي «مقاسات سياسية».

وأضاف الدبيبة: «يجب علينا أن نذكر مدينة درنة التي عصف بها الطوفان والسيول وعصفت بقلوبنا معها، إذ تسببت الكارثة في موت الآلاف ومحو نحو ربع مبانيها وإلحاق خسائر واسعة بها.. نؤكد بشكل لا لبس فيه بدراسة الخطط والسبل للبدء في إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها.. (ويجب) ألا يخضع هذا الإعمار لأي مقاسات سياسية بل لجبر الضرر وإعادة الحياة لهذه المدينة المصابة».


 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز ...
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل شاب في ظروف غامضة بأجدابيا
مقتل شاب في ظروف غامضة بأجدابيا
شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31
شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31
ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية ...
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر
3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر...
الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنويع قطاع الطاقة في ليبيا
الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنويع قطاع الطاقة في ليبيا...
تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج
تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج...
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة...
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات ......
المزيد