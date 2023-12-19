الغاوي خلال اجتماع وزراء الإسكان العرب: نعمل على مشاريع تعزز التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي العمل حاليا على مشاريع تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات المواطنين لتشمل البنية التحتية الحضارية وتحسين الخدمات العامة وتطوير المناطق الاقتصادية.

وأكد الغاوي في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في العاصمة طرابلس، ضرورة توطين أهداف التنمية المستدامة في عملية الإعمار والتنمية الحضرية، مشيرا إلى تنفيذ عديد مشاريع التنمية الحضرية ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها الحكومة.

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وحض المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل معا على تنفيذ سياسات وبرامج تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المدن العربية، داعيا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والبيئية.

وقال الغاوي إن تنمية المدن والإسكان أحد أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية، معتبرا أن وحدة العمل والتعاون هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الحضرية.

الدبيبة: لا يجب خضوع إعمار درنة لمقاسات سياسية

وخلال كلمته في الاجتماع، قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته عازمة على دراسة الخطط من أجل إعمار درنة والمناطق المحيطة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، داعيا إلى ألا يخضع إعمار المدنية لأي «مقاسات سياسية».

وأضاف الدبيبة: «يجب علينا أن نذكر مدينة درنة التي عصف بها الطوفان والسيول وعصفت بقلوبنا معها، إذ تسببت الكارثة في موت الآلاف ومحو نحو ربع مبانيها وإلحاق خسائر واسعة بها.. نؤكد بشكل لا لبس فيه بدراسة الخطط والسبل للبدء في إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها.. (ويجب) ألا يخضع هذا الإعمار لأي مقاسات سياسية بل لجبر الضرر وإعادة الحياة لهذه المدينة المصابة».





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