  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 11:52 مساء
ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر المقبل
جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان بالقاهرة، الأحد 15 أكتوبر 2023 (وزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

تستضيف ليبيا في ديسمبر من العام الجاري أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشارك وفد وزارة الإسكان في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب واللجنة الفنية العلمية الاستشارية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

- طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل والصحراء»

ترأس الوفد وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد خالد، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة البحوث والدراسات.

وجدّد الوفد من خلال مشاركته الدعوة لكافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للمشاركة في المنتدى الوزاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا

وزير الخارجية الإيراني: إذا اتسع نطاق الحرب في غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا...
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)

الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع المغرب في المجالات القضائية
«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع المغرب في المجالات القضائية
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4278 حالة
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4278 حالة
وصول مبردات ومعدات ومواد مكملة لوحدتي توليد بمحطة كهرباء طبرق الغازية
وصول مبردات ومعدات ومواد مكملة لوحدتي توليد بمحطة كهرباء طبرق ...
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية
شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
المزيد
ضبط 43 متهما في قضايا جنائية مختلفة بالجفارة
ضبط 43 متهما في قضايا جنائية مختلفة بالجفارة...
«طب الطوارئ» يحصر 262 عائلة نازحة من درنة
«طب الطوارئ» يحصر 262 عائلة نازحة من درنة...
ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر المقبل
ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر ......
شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية
شكشك يوصي الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
المزيد