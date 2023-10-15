ليبيا تستضيف الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان العرب ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف ليبيا في ديسمبر من العام الجاري أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشارك وفد وزارة الإسكان في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب واللجنة الفنية العلمية الاستشارية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

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ترأس الوفد وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد خالد، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة البحوث والدراسات.

وجدّد الوفد من خلال مشاركته الدعوة لكافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للمشاركة في المنتدى الوزاري.