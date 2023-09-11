طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل والصحراء»

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الرابع للوزراء المكلفين بالثقافة في دول «تجمّع الساحل والصحراء»، وذلك تحت شعار «الثقافة في خدمة التعاون والسلام» في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، أمس الأحد، مع الأمين التنفيذي لـدول «تجمّع دول الساحل والصحراء»، أدو الحاج، في مقر ديوان الوزارة بطرابلس، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك».

كما بحثت الوزيرة مع الحاج آفاق التعاون بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتجمّع دول الساحل والصحراء، مؤكدة أهمية هذا اللقاء للتشاور حول تطوير العلاقات الثقافية بين دول الساحل والصحراء التي توحّد شعوبها الثقافة والتاريخ والجغرافيا.

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وجرى الاتفاق على بذل جهود مشتركة في شأن وضع إستراتيجية للثقافة والصناعات الثقافية لدول التجمّع.

من جهته، رحّب الأمين التنفيذي للتجمع بعقد الاجتماع الرابع للوزراء المكلفين بالثقافة في ليبيا، مؤكدًا أنه لمس رغبة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في عودة الدور الفاعل لتجمّع دول الساحل والصحراء.