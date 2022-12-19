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الدبيبة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لعودة أمانة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 12:03 مساء
الدبيبة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لعودة أمانة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس
الدبيبة خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرف دول الساحل والصحراء، 19 ديسمبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع قرب عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة المنعقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، والذي بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

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وأشاد الدبيبة باستضافة ليبيا الاجتماع للمرة الأولى منذ العام 2009، وهو الأمر الذي يظهر إرادة ليبيا على إحياء وتعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء، ودعم المصرف، من أجل تحقيق أهدافه في تنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

الدبيبة يتحدث عن خطة «عودة الحياة»
وقال إن حكومته أطلقت خطة عودة الحياة لاستئناف التنمية في ليبيا، والتي حققت ارتفاعا في الإنفاق التنموي ليبلغ 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام 2021، بينما كان يتراوح بين 5 و7.3% في الأعوام السابقة، مكملا: «حققت الخطة أهدافها بتحريك مشروعات التنمية المتوقفة في ليبيا، وهي مستمرة في تنفيذ أهدافها».

وتابع: «ليبيا تحتاج إلى بناء رؤية استراتيجية لدورها الإقليمي تحقق مصلحة الشعب الليبي في الدرجة الأولى».

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