رئيس النيجر يدعو المنفي لحضور مؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس النيجر محمد بازوم، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى حضور قمة تجمع دول الساحل والصحراء التي ستستضيفها نيامي الشهر المقبل.

وتسلم المنفي، اليوم الإثنين، رسالة خطية من رئيس النيجر محمد بازوم، نقلها سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، خلال استقباله بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن «الرئيس النيجري دعا في رسالته، المنفي لحضور الدورة الـ13 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الساحل والصحراء (س - ص)، التي ستعقد في العاصمة نيامي نهاية يونيو المقبل، لمناقشة الوضع الاقتصادي والأمني في دول الساحل والصحراء».