طرابلس تستضيف اجتماع لجنة الإعلام العربي

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة طرابلس غدا الأربعاء أعمال الدورة العادية المئة للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية «18» للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب،برئاسة السعودية.

وتناقش الاجتماعات استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام في ليبيا، إضافة إلى بحث مقترح الأمانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي، كما ستبحث مواصلة دعم وسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية وخاصة في ظل الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وتصاعد موجة الاقتحامات والاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات المستفزة للأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

تفعيل خطة إعلامية لدعم القضية الفلسطينية

وتسعى الاجتماعات لبحث أفضل السبل لتفعيل خطة التحرك الإعلامي وفي صلبها القضية الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.

وستستعرض الاجتماعات توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع الجودة وتنمية القدرات بما في ذلك تقنيات الذكاء الصناعي.





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