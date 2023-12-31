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وفاة بطل فيلم «ذي فُل مونتي» توم ويلكنسون عن 75 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 10:52 صباحا
وفاة بطل فيلم «ذي فُل مونتي» توم ويلكنسون عن 75 عاماً
الممثل البريطاني توم ويلكنسون متحدثا خلال مؤتمر صحفي في 9 سبتمبر 2013 بمدينة تورونتو الكندية (أ ف ب)
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أعلن، السبت، مدير أعمال الممثل البريطاني توم ويلكنسون، في بيان، وفاته فجأة عن 75 عاماً بمنزله في 30 ديسمبر، محاطاً بزوجته وعائلته.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن ويلكنسون رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم «ذي فُل مونتي» عن مجموعة من عمال الصلب بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصي تعرّ بعدما أصبحوا عاطلين من العمل.

ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم «إن ذي بدروم» العام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن «مايكل كلايتون» العام 2007.

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واجتمع مجدداً في الآونة الأخيرة مع نجمي فيلم «ذي فُل مونتي» الآخرين: روبرت كارلايل ومارك آدي في مسلسل يحمل العنوان نفسه عبر منصة البث التدفقي «ديزني».

وقد فاز الفيلم الأساسي، الذي حقق نجاحاً كبيراً العام 1997، بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى أصلية لفيلم غنائي أو كوميدي، وكان مرشحاً لثلاث جوائز أخرى، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وأدى ويلكنسون في الفيلم دور رئيس العمال السابق جيرالد كوبر، الذي أُسندت إليه مهمة مساعدة الرجال العاطلين من العمل على الرقص.

وحصل الراحل أيضا عن الدور نفسه على جائزة « بافتا» لأفضل ممثل مساعد.

كلمات في حب ويلكنسون
ووصف كارلايل زميله في «ذي فُل مونتي» بأنه «ممثل عملاق، وأحد الكبار ليس فقط في جيله، بل في كل الأجيال».

أما النجم الأميركي جورج كلوني، الذي مثّل مع الراحل في «مايكل كلايتون»، فقال لمجلة «فرايتي»: «توم كان يجعل كل مشروع أفضل. كان يجعل كل ممثل أفضل. لقد كان تجسيداً للأناقة. سنفتقده جميعاً».

وفاز ويلكنسون بجائزة «غولدن غلوب» العام 2009، و«إيمي» العام 2008، عن تجسيده دور بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، في مسلسل «جون آدامز» عبر «إتش بي أو»، إلى جانب بول جياماتي.

وفي رصيد الراحل، الذي ولد لعائلة مزارعين في مدينة ليدز البريطانية، ودرس التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية في لندن، أكثر من 130 دوراً في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها «باتمان بيغينز» و«شكسبير إن لاف» و«إيترنل سانشاين أوف ذي سبوتلِس مايند».

وعُرف أيضاً بأدواره في مسلسل «مارتن تشازلويت» المقتبس من رواية لتشارلز ديكنز عبر «بي بي سي»، وفي فيلم مقتبس العام 1995 عن رواية «سنس أند سنسيبيليتي» لجين أوستن، وفي فيلم «ذي غراند بودابست هوتيل» للمخرج وِس أندرسون العام 2014، وفي «ذي بست إكزوتيك ماريغولد هوتيل» العام 2011.

وخلال تصوير مسلسل «فيرست أمونغ أيكوالز» العام 1986، نشأت علاقة عاطفية بينه وبين الممثلة ديانا هاردكاسل، فتزوجا العام 1988، ورزقا بابنتين.

ومُنِح ويلكنسون العام 2005 لقب ضابط وسام الإمبراطورية البريطانية، نظراً للخدمات التي قدّمها لفن التمثيل.

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