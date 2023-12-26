«مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا».. فما هي علاقة المتحور الجديد؟

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى «انتشار المتحور الجديد JN.1» ومن ثم ارتفاع حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة للفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة.



وجاءت توقعات المركز في بيان أشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر الماضي، إذ تراوحت الحالات بين البسيطة والخطيرة مع إحصاء عدد من الوفيات.

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وأشار البيان إلى سحب فرق المركز عينات من المصابين بأعراض الأمراض التنفسية من بعض المستشفيات والمراكز الصحية وتحليلها معمليا حيث تبين أن نتائج أغلب العينات كانت لفيروس الإنفلونزا (A) وشملت الحالات الخطيرة وحالات التنفس الرئوي الحادة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت بسبب عدوى بكتيرية، ولوحظ أن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» كانت «قليلة»، كما أن معظم حالات الإصابة عند الأطفال جاءت نتيجة لعدوى الفيروس المخلوي.

«مكافحة الأمراض» ينصح باتخاذ التدابير الاحترازية

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى وتشمل الحرص على أخذ تطعيمات الإنفلونزا، واستخدام كمامات بالأماكن المزدحمة والمغلقة وكذلك سيئة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة داخل تلك الأماكن، والحرص على تحسين سريان التهوية الجيدة، والحفاظ على الآداب التنفسية عند السعال والعطس، وتنظيف اليدين بشكل مستمر، والبقاء في المنزل عند الإحساس بظهور الأعراض أو العدوى.

ومتحور «كورونا» الجديد سريع الانتشار وقد يتسبب بأمراض تنفسية تتراوح بين البسيطة وتصل إلى حدوث التهابات رئوية في بعض الحالات، ويتزامن ظهوره مع انتشار الفيروسات الموسمية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة، وفق منظمة الصحة العالمية.



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