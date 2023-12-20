متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تشهد عدة ولايات أميركية زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، مدفوعة بانتشار متحور جديد يحمل اسم «JN.1»، ما يرفع تحذيرات الخبراء من موجة إصابة جديدة قبيل موسم الأعياد.

وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن متحور «JN.1» تسببت في مضاعفة أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19» منذ منتصف نوفمبر الماضي، ويمثل الآن واحدا من كل خمس إصابات جديدة، كما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي.

وترجح البيانات أن يصبح متحور «JN.1» الجديد هو المتحور السائد في الولايات المتحدة خلال أسبوع على الأكثر، لكنها أظهرت أن عدد الإصابات اليومية الجديدة، التي تتراوح عند 965 ألف إصابة، ليست قريبة من الذروة.

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ويتزامن ظهور هذا المتغير مع قفزة في الإصابات بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى. على مدار أربعة أسابيع، ارتفعت حالات الاستشفاء بسبب الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 200% و60% على التوالي، في حين ارتفعت زيارات قسم طوارئ الأطفال لعلاج الالتهاب الرئوي منذ سبتمبر.

متحور «JN.1» مقاوم للدفاعات المناعية

وخلال الأشهر الماضية، راقب العلماء سلالة جديدة من «كورونا» تحمل اسم «BA.2.86» تميزت بعدد كبير من الطفرات، ويُعتقد أنها قادرة على تجنب اللقاحات المحدثة والمناعة الطبيعية.

واستمر تطور فيروس «كورونا» المستجد وأدى إلى ظهور «JN.1»، وهو متغير وثيق الصلة به مع اختلاف واحد في البروتين الشوكي. وجرى اكتشاف المتحور الجديد للمرة الأولى في أواخر أغسطس وأثبت مهارته في التهرب من الدفاعات المناعية.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في شركة التسلسل الجيني «هيليكس»، شيشي لو: «عندما أنظر إلى منحنى النمو، أجد أنه يرتفع بشكل حاد للغاية، ويبدو أنه يتزامن مع عطلة عيد الشكر من حيث التوقيت».

وتؤكد أبحاث أخيرة أجرتها جامعة كولومبيا الأميركية أن اللقاحات المحدثة المضادة لفيروس «كوفيد-19»، والتي جرى تطويرها لمكافحة متحور «أوميكرون»، ستكون فعالة أمام متحور «JN.1».



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