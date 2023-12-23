«مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

جدل سياسي واسع واكب تسريبات عن عزم موسكو تشكيل ما يسمى «الفيلق الأفريقي» في خمس دول أفريقية بما فيها ليبيا بحلول الصيف المقبل وسط جمود في العملية السياسية في ليبيا وتساؤلات حول ما إذا كانت هذه القوات بداية تغير في مسار المعادلة السياسية والأمنية في ليبيا.

وإذ تقول مصادر روسية إن وحدات هذا الفيلق الأفريقي منتشرة حاليا أو تخطط للانتشار في بوركينا فاسو وليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، فإن المصادر ترجح أن يكون الهيكل الجديد تابعا على نحو مباشر لوزارة الدفاع، وربما تكلف بالقيام بمهمات عسكرية، حسب جريدة «فيدوموستي» الروسية.

لكن الخبير بالشأن الليبي في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف» البحثية جلال حرشاوي يرى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «تغيير اسم العلامة التجارية (فاغنر) إلى الاسم الجديد هو (فيلق أفريقيا) كان أمرا متوقعا منذ أغسطس الماضي، وتحديدا عقب وفاة مؤسسها ويايفغيني بريغوجين». ويضيف حرشاوي أن «القيادة العليا لوزارة الدفاع الرسمية هي التي تسيطر على جميع القرارات»، منبها إلى أن «احتمال حدوث تمرد جديد مثل الذي حدث في يونيو 2023 سيكون قريبًا من الصفر».

مرتزقة روس سريون

وفيما يخص ليبيا، يرى الباحث المهتم بالشأن الليبي أن «عدد الجنود الروس النظاميين يتزايد ببطء في ليبيا، بينما سيظل معظم المرتزقة الروس سريين، أي أن طريقة عمل فاغنر بما في ذلك تورط المجموعة في الأنشطة غير المشروعة لن تتوقف».

وبدأ تشكيل «الفيلق الأفريقي» في أغسطس 2023 من وحدات «فاغنر» السابقة والمقاتلين الذين تركوا المجموعة بعد وفاة مؤسس «فاغنر» يفغيني بريجوزين، وفقما نقلت الجريدة الروسية عن مصدر لم تسمه. ليس ذلك فحسب، بل من المتوقع أن تعمل هياكل وكالات إنفاذ القانون الأخرى ومجموعات أمنية خاصة تابعة لشركات روسية إلى جانب «الفيلق الأفريقي»، وفق المصدر.

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وفي هذا السياق، يعيد مصدر روسي التذكير بلقاء نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في كل من بنغازي وموسكو، حيث زار حفتر العاصمة الروسية للمرة الأولى منذ العام 2016، حسب الجريدة الروسية.

هل تتحول ليبيا إلى ساحة صراع؟

ورغم ما يرصده محللون من مؤشرات على إمكانية أن تتحول ليبيا إلى ساحة صراع واسع بين واشنطن ومن خلفها حلف «ناتو» وموسكو وحليفها الصيني ضمن صراع أكبر في أفريقيا، إلا أن المحلل السياسي السنوسي إسماعيل لم يستبعد التوصل إلى «تسوية سياسية، ربما تؤدي إلى إخراج القوات الأجنبية بما فيها القوات الروسية».

ويرى السنوسي إسماعيل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «الصراع بين أميركا وروسيا على أرض ليبيا سيضر بمصالح البلدين، إذ لن تتمكن روسيا من حماية قواتها المنعزلة في ليبيا إذا ما قررت أميركا مدعومة حلف ناتو تدمير هذه القوات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أضرار كبيرة ستلحق بقطاع النفط الليبي بسبب أي مواجهات محتملة، تضر بمصالح واشنطن وموسكو»

ويرصد المحلل السياسي الليبي مؤشرات على التسوية السياسية، منها خاصة بعد تعيين الدبلوماسي الروسي أيدار أغانين سفيرا لروسيا في ليبيا، وتحركاته التي تصب في صالح الحل السياسي، وكذلك التوافق على الحل السياسي بين أميركا وروسيا، وهو ما بدا واضحا في جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ورغم هذه المؤشرات، فإن السنوسي إسماعيل يحذر من خطورة «المواجهات الدولية في ليبيا، وهي خبرة تاريخية متوارثة منذ الحرب العالمية الثانية»، منبها إلى أن اندلاع أي صراع سيأتي بانعكاسات سلبية على ملف الهجرة غير النظامية، ومساع محتملة من منظمات إرهابية تستغل هذا الصراع.

تأتي التسريبات عن هذا «الفيلق الأفريقي»، فيما تقدر مصادر غربية أعداد «مرتزقة فاغنر» بين 1500 و2000، فيما ذكر تقرير لخبراء أمميين أن ألفي مقاتل بقوا في ليبيا مع أنظمة دفاع مضادة للطائرات ومقاتلات وقاذفات تكتيكية.



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