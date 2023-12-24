قناة «الوسط» تنظم اليوم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم قناة الوسط (WTV)، اليوم الأحد، ندوة بعنوان «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»، تتحدث خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين عن التحولات الكبرى، ورحلة البحث عن الاستقرار في ليبيا.

وستبث قناة «الوسط» (Wtv) الندوة العلمية، التي تأتي تزامنا مع الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، عبر شاشتها عند التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

شاهد «برومو» ندوة «الذاكرة الوطنية»

يشارك في الندوة كل من: مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة الكاتب عبدالرحمن شلقم، والأستاذ المؤسس لقسم العلوم السياسية بجامعة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة دكتور علي عبداللطيف احميدة، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي دكتورة عبير امنينة.



كما يتحدث في الندوة كل من: الباحث سالم الكبتي، والكاتب المهتم بالموروث الثقافي الدكتور علي رحومة، والكاتبة الباحثة في التوثيق الثقافي أسماء الأسطى، وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة طبرق الدكتور وليد شعيب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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