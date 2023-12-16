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وفاة نجم «فريندز» نجمت عن تعاطيه الكيتامين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 10:10 صباحا
وفاة نجم «فريندز» نجمت عن تعاطيه الكيتامين
الممثل ماثيو بيري في هوليوود في الثاني من مارس 2003 (أ ف ب)
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أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس، الجمعة، أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي «فريندز» ماثيو بيري كانت نتيجة عدة عوامل، منها تعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة و«الغرق» و«مرض القلب التاجي»، وآثار «البوبرينورفين»، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية.

جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل
وفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري عن 54 عاما

وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجليس في 28 أكتوبر الماضي.

وقد جاهد الممثل البالغ 54 عاماً، والمعروف خصوصاً بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز»، سنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الماضي، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل، ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض. وقد خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات العام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول: «كان يُفترض أن أكون ميتاً».

بيري أثار مخاوف معجبيه بسبب تلعثمه
وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقاً كبيراً كل ليلة خلال فترة تصوير مسلسل «فريندز».

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل «فريندز» الذي حظي بشعبية كبيرة، وعرضت قناة «إن بي سي» بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.

إلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين، خصوصاً من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.

يروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء، وهم: رايتشل ومونيكا وفيبي وجوي وروس وتشاندلر، في نيويورك التي تتخللها علاقات رومانسية بينهم، بما في ذلك بين مونيكا وتشاندلر.

وأفادت مجلة «فراييتي» بأن جميع الأبطال الستة في المراحل الأخيرة من المسلسل كانوا يتقاضون نحو مليون دولار عن كل حلقة، حتى أنهم طلبوا تقاضي 2.5 مليون دولار لكل منهم، لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت العام 2021. وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.

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