وفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري عن 54 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر على الممثل ماثيو بيري، الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز»، ميتاً داخل منزله عن عمر يناهز 54 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت.

وأفادت جريدة «لوس أنجليس تايمز» بالعثور على الممثل ميتاً داخل حوض الاستحمام في منزله بلوس أنجليس، ولم يُعثر على أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، على ما نقلت الجريدة وموقع «تي إم زي» المتخصص عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان، حسب وكالة «فرانس برس».

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل «فريندز» الذي حظي بشعبية كبيرة، وعرضت قناة «إن بي سي» مواسمه العشرة بين 1994 و2004.

وعانى الممثل لسنوات إدمان مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفاجأ بيري جمهوره، خلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً كل ليلة خلال فترة تصوير «فريندز».

وأشار «تي إم زي» إلى عدم العثور على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل، السبت.