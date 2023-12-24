قناة الوسط WTV تذيع سلسلة «مئوية ليبيا» احتفالًا بعيد الاستقلال 72 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط (WTV) سلسلة حلقات تلفزيونية من ثلاثة أجزاء تحت عنوان مئوية ليبيا 1911 – 2011، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال 72 الذي يوافق اليوم الأحد.

يبدأ بث السلسلة في الحادية عشر مساءً، وترصد التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف لأول مرة، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

الملك السنوسي يلقي حطاب الاستقلال

وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأصدرت الأمم المتحدة قرارًا في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال، ونص على: « تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتشمل برقة وطرابلس وفزان وأن يقر ممثلو السكان في المناطق الثلاثة دستورًا يتضمن شكل الحكم».



