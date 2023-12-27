بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أحاط ما يشبه «قوس النار» ليبيا من النيجر إلى السودان، مرورًا بتشاد، وهي الدول التي تعيش مخاضًا سياسيًا وأمنيًا خطيرًا، نسف خلال العام 2023 أي خطط كانت على الطاولة الأممية لإجلاء المرتزقة الأفارقة، ويهدد الآن البلد بقوافل من اللاجئين والمهاجرين الفارين من الحرب والفقر.

في فبراير بدأت عمليات حصر واسعة في ليبيا للمقاتلين الأجانب، أغلبهم سودانيون وتشاديون ومن جنسيات أفريقية أخرى، تمهيدًا لإخراجهم من الدولة خلال أشهر، وفق ما تضمنته الخطة الأممية في آخر اجتماع للجنة المشتركة العسكرية «5+5» بحضور ممثلين عن إنجامينا ونيامي والخرطوم.

جهود أممية لإخراج المرتزقة

وفي مطلع أبريل، أجرى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جولة أفريقية شملت السودان وتشاد والنيجر، وناقش خلالها مع مسؤولي هذه الدول سبل تسريع مغادرة المرتزقة الأفارقة الأراضي الليبية، وأثيرت وقتها تساؤلات عما إذا كان بدأ العد التنازلي لإنهاء ملف الوجود الأجنبي العسكري.

وأشار إلى وجود اتفاق بين جميع القادة الذين تباحث معهم على «أهمية انسحاب منسق ومتسلسل ومتزامن ومتوازن للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما لا يتسبب في إحداث آثار سلبية على البلدان الأصلية».

لكن «بعد أيام قليلة من رحيله، اندلعت الاشتباكات في السودان، والأحداث التي تجري في النيجر لا تسمح لنيامي بالدخول في العملية كما كان يأمل»، وفق ما صرح لاحقًا باتيلي في أواخر نوفمبر الماضي، وعليه بدلًا من أن تتخلص ليبيا من «تركة» ثقيلة تستوطن بالجنوب وعلى تخوم الحدود منذ سنوات، وجدت نفسها اليوم متهم أحد أطرافها بالمشاركة في حرب «الجنرالين» في السودان المندلعة منتصف أبريل 2013.

تصريحات نارية.. رغم النفي الليبي

ورغم نفي القيادة العامة تورطها في الصراع الدائر في السودان؛ فإن الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان يصد ضد هذا الطرف الليبي، آخرها تصريحات نارية للفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في الثامن والعشرين من نوفمبر الذي اتهم فيها الإمارات بدعمها قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق دقلو.

وفي خطاب حماسي أمام جنوده، اتهم الفريق العطا كذلك الإمارات بأنها ترسل منذ اندلاع الحرب أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر أوغندا وأفريقيا الوسطى بمساعدة «فاغنر»، مجموعة المرتزقة الروس التي كانت في وقت من الأوقات تنتشر بقوة في بانغي. وأضاف «بعدما ضعفت فاغنر، صارت طائراتهم تمر من تشاد. ومنذ أسبوع تهبط تلك الطائرات في مطار إنجامينا»، مشيرًا بأصابع الاتهام كذلك إلى الجيش الليبي.

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وفي بداية الحرب زعم موقع «أفريكا إنتيليجنس» الاستخباري الفرنسي، أن تحركات تشير إلى وجود اتصال بين جماعة «سبل السلام» وتتمركز في منطقة الكفرة، وقوات الدعم السريع. وأخيرًا استعان حميدتي بمتمردين سودانيين كانوا في الأرضي الليبية بعدما عادوا إلى مدينة الفاشر في شمال دارفور الواقعة على بُعد 195 كيلومترًا شمال شرق نيالا.

ويسلط تقرير أممي حديث الضوء على آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا، الذين ينتمون إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق السلام، كما أكدت الوثيقة، التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن العام 2022، واستمرار انتهاك الحظر العام الماضي بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور.

انسحاب مقاتلين تشاديين تحت ضغط الضربات الجوية

ومثلما هو الحال أيضًا للمتمردين التشاديين المتهمين بقتل الرئيس السابق محمد ديبي في العام 2021، لم يكن انسحابهم طوعيًا بل تحت وقع الضربات العسكرية لقوات القيادة العامة والجيش التشادي بإسناد فرنسي قبل أشهر.

وفي 16 أكتوبر، قصفت القوات الانتقالية التشادية بطائراتها مواقع قوات الحركات المتمردة في جنوب ليبيا، مما تسبب في سقوط عدة قتلى، ثم في اليوم التالي أعطت السلطات الليبية قادة التمرد التشادي إنذارًا نهائيًا لمغادرة البلاد. لتشعر جبهة «الوفاق من أجل التغيير» التي رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة للسلام المبرم في أغسطس العام 2022 بين الحكومة الانتقالية والحركات السياسية العسكرية، أنها محاصرة وتقرر الانسحاب بالأسلحة والأمتعة إلى منطقة قاحلة على الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا والجزائر، وهي منطقة خارجة عن القانون تسمى «ممر السلفادور» ولا يسيطر عليها أحد.

واضطرت الجبهة المعروفة باسم «فاكت» إلى مغادرة معسكراتها في جنوب ليبيا والتي كانت بمثابة قاعدة خلفية لشن هجماتها في تشاد منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وتزايدت الضربات على الجبهة في الآونة الأخيرة التي يقودها محمد مهدي علي. وكانت أولى الضربات القوية التي تلقتها اعتقال رئيس أركانها طاهر وجدي، بداية أكتوبر الماضي، أثناء تواجده في مدينة سبها جنوب ليبيا، وكشفت مصادر فرنسية أن القوات التابعة للقيادة العامة هي المسؤولة عن العملية، قبل أن تسلمه إلى السلطة الانتقالية في إنجامينا، مشيرة إلى أن المفاجأة الأخرى هي إطلاقه بعد بضعة أسابيع، في إشارة إلى أنه كان على اتصال بالفعل مع تشاد.

وأضافت أن أسير الحرب السابق بحر بشير كينجي، الذي عُيِّن أخيرًا نائبًا للأمين العام لجبهة «فاكت»، قرر بعد أن عفا عنه محمد إدريس ديبي، الانضمام إلى السلطة الانتقالية مع وجود ألف رجل إلى جانبه، في حين تؤكد جبهة الوفاق من أجل التغيير المتمرة عدم تجاوز عددهم الخمسين وتندد بمحاولة زعزعة الاستقرار التي قادتها نجامينا عن بُعْد.

«كرة الثلج» إلى النيجر

ومثل «كرة الثلج» امتدت التغييرات غير الدستورية الى الجارة المشتركة النيجر، بعدما أقدم متمردون عسكريون على قيادة انقلاب في 26 يوليو العام 2023 ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم ويجري احتجازه في مكان مجهول إلى غاية اليوم.

وانتقامًا من العقوبات الفرنسية والأوروبية المسلطة على النظام العسكري الجديد في نيامي بدأوا في سن قرارات بدأت ليبيا حصد نتائجها السلبية، ومنها إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، ما تسبب في انزعاج ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها. وذلك وسط ترحيب سكان مدينة أغاديس في شمال البلاد بالخطوة، فيما يُثار تساؤل ماذا أعدت ليبيا لمواجهة قوافل الأفارقة المرتقب تدفقهم بشكل كبير إلى جنوبها الشاسع.

ومنذ العام 2015 اعتبر النيجر شريكًا رئيسًا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وينص القانون الملغى على عقوبات من سنة إلى 30 سنة في السجن وغرامات تتراوح بين 3 و30 مليون فرنك أفريقي، أي ما يتراوح بين 4500 و45 ألف يورو، ضد المتاجرين بالبشر.

ومنذ دخولها حيز التنفيذ، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، جرى تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديس، وهي نقطة عبور مهمة للآلاف من مواطني غرب أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر أو ليبيا.

وبسبب الحدود الممتدة على حوالي ألفي كيلومتر بين ليبيا والدول الثلاث السودان والنيجر وتشاد والتي يصعب السيطرة عليها من قبل الأجهزة الحكومية، فإن الليبيين دخلوا في حالة من الترقب لما ستؤول إليه التطورات خلال العام 2024 في منطقة شاسعة أصبحت اليوم محل صراع الأقطاب المتنافسة على بسط النفوذ في الساحل الأفريقي.