وفاة نجم «لاف ستوري» ريان أونيل عن 82 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن باتريك أونيل، نجل الممثل الأميركي ريان أونيل، وفاته الجمعة عن 82 عاماً. وقال عبر «إنستغرام»: «هذا أصعب شيء كان علي أن أقوله على الإطلاق، ولكن هذا هو الواقع. توفي والدي بسلام اليوم».

وحفر رايان أونيل اسمه بالوسط الفني في العام 1970 من خلال «لاف ستوري»، وهو فيلم رومانسي لعب فيه دور طالب قانون في جامعة هارفارد يقع في حب شابة تُضطر إلى العمل في المكتبة، لدفع تكاليف دراستها. وقد أكسبه هذا الدور ترشيحاً لجائزة الأوسكار، حسب وكالة «فرانس برس».

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واختير بعد ذلك، خصوصاً من قِبل ستانلي كوبريك، للتمثيل في فيلمه «باري ليندون» العام 1975، وهو عمل اجتماعي ساخر يستكشف أعراف القرن الثامن عشر.

مشاكل عدة واجهت أونيل

وعرف الممثل أيضاً بعلاقته المضطربة مع الممثلة فرح فوسيت (تشارليز إنجيلز)، التي امتدت عقودا. وقد توفيت الممثلة بسبب السرطان في 25 يونيو 2009، تزامنا مع يوم وفاة مايكل جاكسون.

وبعد وفاة الممثلة، كان أونيل محور نزاع بشأن رسم بورتريه لفرح فوسيت موقع من آندي وارهول، وطالبت به جامعة تكساس. وبعد معركة قانونية، اعترفت محكمة في كاليفورنيا العام 2013 بأنه المالك.

وواجه الممثل مشاكل أخرى مع القانون. ففي العام 2009، حُكم عليه بالخضوع لبرنامج علاج من المخدرات لـ18 شهراً، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه وعلى ابنه (ريدموند)، وعثرت على الميثامفيتامين بمنزلهما في ماليبو.