60 فنانا فرنسيا يصفون الهجوم على دوبارديو بـ«إعدام بلا محاكمة»

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية مقالا مساء الإثنين يشجب فيه نحو 60 فنانا فرنسيا ما يتعرض له النجم جيرار دوبارديو الذي وجه إليه القضاء تهمة الاغتصاب منذ العام 2020، ووصفوا هذه الحملة بـ«إعدام بلا محاكمة».

واعتبروا أن مهاجمة دوبارديو بمثابة مهاجمة للفن، فهو يسهم بعبقريته كممثل في الإشعاع الفني لفرنسا، وأضافوا «مهما حدث، لن يتمكن أحد على الإطلاق من محو أثر أعماله التي طبعت عصرنا إلى الأبد، أما أى شيء آخر، فهو شأن القضاء وحده»، حسب وكالة «فرانس برس».

- إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو من متحف غريفان في باريس

- تجريد الممثل جيرار دوبارديو من لقب «المواطن الفخري»

وبات دوبارديو محور ضجة إعلامية واسعة وجدل سياسي بعد عرض محطة تلفزيونية شريطأ وثائقيا عنه أخيرا تضمن تعليقات ذات طابع جنسي نُسبت إليه.

ووقع على المقال نجوم عدة من بينهم المخرج برتران بلييه والممثلات ناتالي باي وكارول بوكيه وشارلوت رامبلينغ والممثلون جاك فيبر وبيار ريشار وجيرار دارمون، والمغنون روبرتو ألانيا وكارلا بروني وأرييل دومبال وجاك دوترون.

وإذ وصف هؤلاء في المقال دوبارديو بأنه «لربما أعظم الممثلين، وآخر كبار السينما»، مؤكدين أنهم ما عادوا يستطيعون البقاء صامتين إزاء سيل الكراهية الذي يتعرض له، والذي يتسم بالتطرف وخلط الأمور، من دون مراعاة لقرينة البراءة التي كانت لتنطبق عليه كأي شخص آخر، لو لم يكن عملاق السينما.

ماكرون يعارض وزيرة الثقافة في الإجراء التأديبي

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن دوبارديو، منددا بما اعتبره «استهدافا جماعيا» يتعرض له النجم السينمائي في أعقاب تقرير تلفزيوني صادم عن الممثل الذي أبدى ماكرون إعجابا كبيرا به.

وعارض الرئيس خطوة وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك التي أعلنت أن «إجراء تأديبيا» سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الممنوح سابقا للممثل الفرنسي.

وأبدى الرئيس الفرنسي إعجابا كبيرا بدوبارديو، واصفا اياه بـ«الممثل العظيم». وتابع أن دوبارديو «أسهم في الشهرة العالمية لفرنسا ومؤلفينا العظماء وشخصياتنا البارزة إن فرنسا فخورة به».

كذلك ندد أفراد عائلة دوبارديو، ومنهم الممثلة جولي دوبارديو، بـ«مؤامرة غير مسبوقة» ضد النجم السينمائي الفرنسي، مشيرين إلى لقطات مشبوهة في تقرير تلفزيوني عنه.

ولاحظت الممثلة الفرنسية كارول بوكيه في حديث تلفزيوني أن المحاكمة الإعلامية متواصلة في حق دوبارديو الذي كان شريك حياتها لنحو عشر سنوات، معتبرة أنها تقتل رجلا.

وأضافت «لا أستطيع تحمل ذلك. لا يمكن أن أكن أي حنان لشخص يتبين أنه وحش، لكن جيرار ليس كذلك». وأقرت بأن جيرار كفيل أن يكون فظا، والدعابة لديه يمكن أحيانا أن تكون قاسية، لكنه لا يستطيع إيذاء امرأة.

وأثار تقرير عن الممثل عُرض أخيرا في البرنامج الاستقصائي «كومبليمان دانكيت» عبر قناة «فرانس 2» العامة، موجة من الصدمة والتنديدات الدولية. ويظهر دوبارديو الذي يواجه منذ العام 2020 اتهامات بالاغتصاب نفاها باستمرار، عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهن، ويعطي تلميحات جنسية تتناول حتى فتاة صغيرة تركب حصانا.

تجريد دوبارديو من مكتسابته الأدبية

وأكدت مجموعة «فرانس تلفزيون» التي تنتمي إليها القناة الجمعة أن القضاء أكد صحة هذا الجزء من الشريط. وجاء هذا التأكيد بعد تصريحات لماكرون لمح فيها إلى أنه قد يكون خضع للتعديل بواسطة التوليف، كما أكدت عائلة الممثل سابقا.

وأزيل تمثال من الشمع للممثل الفرنسي من متحف غريفان في باريس نتيجة لهذه الضجة، ، وجُرد بطل فيلم «1492: كريستوف كولومبوس» من وسام كيبيك الوطني ومن لقب المواطن الفخري لمنطقة إيستايمبوي البلجيكية.

وأعلنت الصحفية والكاتبة الإسبانية روت باسا الأسبوع الماضي أنها تقدمت بدعوى في إسبانيا على دوبارديو تتهمه فيها باغتصابها العام 1995 خلال إجرائها معه مقابلة في باريس لمجلة «سينيمانيا» في 12 أكتوبر 1995.

وأشارت روت باسا في الدعوى إلى أن دوبارديو الذي كان في السادسة والأربعين فيما كانت هي في الثالثة والعشرين عمد يومها إلى التعدي عليها من دون أن تُبدي أي رضى في أي وقت. وروت أنها شعرت وكأنها مشلولة خلال الواقعة التي أشارت إلى أنها حصلت في مقر شركة «رواسي فيلمز» السابقة للإنتاج.

إلا أن فرص نجاح هذه الدعوى ضئيلة إذ إن حق المدعية ساقط سلفا بفعل مرور الزمن بحسب القوانين الفرنسية.

وقد وُضع دوبارديو رهن التحقيق في ديسمبر 2020 في دعوى رفعتها عليه الممثلة شارلوت أرنو التي اتهمته باغتصابها مرتين في العام 2018 عندما كانت في الثانية والعشرين .

وتزامن عرض تقرير «فرانس 2» مع رفع الممثلة الفرنسية إيلين داراس دعوى أخرى على دوبارديو بتهمة الاعتداء عليها جنسيا خلال تصوير فيلم العام 2007.

وينفي الممثل هذه الاتهامات.



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