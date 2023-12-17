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تجريد الممثل جيرار دوبارديو من لقب «المواطن الفخري»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 12:13 مساء
تجريد الممثل جيرار دوبارديو من لقب «المواطن الفخري»
جيرار ديبارديو في مهرجان كان في 22 مايو 2015. (أ ف ب)
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جردت بلدية بلجيكية السبت أسطورة السينما الفرنسية جيرار دوبارديو من لقب المواطن الفخري بسبب تعليقات متحيزة جنسياً ضد النساء عُرضت في فيلم وثائقي فرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.

واتهم دوبارديو (74 عاما) بالاغتصاب في عام 2020، كما واجه 13 اتهاما بالتحرش الجنسي أو الاعتداء، وكلها اتهامات ينفيها الممثل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأظهر وثائقي حمل عنوان «سقوط الغول»، بثته قناة «فرانس 2» الفرنسية العامة في 7  ديسمبر، مقاطع للممثل خلال رحلة عام 2018 إلى كوريا الشمالية، يُبيّن دوبارديو يدلي بتعليقات متكررة تنطوي على تلميحات جنسية صريحة بحضور مترجمة، كما طاولت إيحاءاته الجنسية التي أظهرها الوثائقي فتاة صغيرة تركب حصاناً.

وانتقد محاميا الممثل الوثائقي في بيان السبت، قائلَين إنه «برنامج مثير للجدل ومشكوك فيه يبث مجموعة صور التُقطت في المجال الحميم والخاص».

وقالت السلطات المحلية إن تعليقات الممثل التي بثها التلفزيون «تتعارض مع القيم التي تروج لها بلدية إيستايمبوي».

وزير الثقافية يدين  دوبارديو
ويأتي القرار البلجيكي غداة إدانة وزيرة الثقافة الفرنسية لسلوك دوبارديو، لكن بلدية إيستايمبوي البلجيكية أعلنت أنها ألغت اللقب الممنوح لدوبارديو عندما كان يعيش هناك في عام 2013.

وقالت ريما عبد الملك إنه جرى اتخاذ «إجراء تأديبي» لتحديد ما إذا كان سيجري تجريده من أعلى وسام في البلاد، وهو وسام جوقة الشرف.

وقال محاميا النجم السينمائي الفرنسي، السبت، إنه وضع جائزة وسام جوقة الشرف التي حصل عليها في تصرف الوزيرة.

جيرار ديبارديو في كوريا الشمالية قبيل الاحتفال بذكرى قيام النظام الشيوعي
الفرنسي جيرار ديبارديو يدلى بصوته في الانتخابات الروسية

ومع ذلك، أشار هذان المحاميان، بياتريس غيسمان أشيل وكريستيان سان باليه، في بيان إلى أن خطوة مماثلة يمكن أن توجه «ضربة أخرى لمبدأ قرينة البراءة الذي يُحتضر بالفعل».

كما تساءل المحاميان عما إذا كان جزء من دور عبدالملك المشاركة «بزخم كبير في عملية المطاردة» و«الإعدام الإعلامي» الذي يقولان إن موكلهما يتعرض له.

ونفى الممثل، الذي يزخر سجله السينمائي بأكثر من مئتي دور، ارتكاب أي مخالفات.

وأمام الجدل المتزايد في فرنسا، ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن دوبارديو عاد ليعيش في بلجيكا في قرية قريبة من الحدود الفرنسية.

وتعرّض انتقال دوبارديو إلى بلجيكا في عام 2012 لانتقادات شديدة في وطنه حيث كان يُنظر إليه على أنه وسيلة للتهرب من النظام الضريبي الفرنسي.

وجردت مقاطعة كيبيك الكندية، الأربعاء، دوبارديو من أعلى وسام له بسبب تصريحاته «الفاضحة» ضد النساء في تقرير قناة «فرانس 2».

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