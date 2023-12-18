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إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو من متحف غريفان في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 03:40 مساء
إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو من متحف غريفان في باريس
جيرار ديبارديو في بروكسل، 25 يونيو 2018 (أ ف ب)
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قررت إدارة متحف غريفان في باريس، الإثنين، إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو بعد تسجيل ردود أفعال سلبية لعدد من الزوار خلال مرورهم أمام التمثال، بالإضافة إلى تعليقات برزت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف.

وأوضحت إدارة «قاعة تماثيل الشمع الخاصة بالمشاهير» لوكالة «فرانس برس» أن قرار سحب التمثال اتُخذ بعد العديد من ردود الأفعال السلبية.

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وتمثل أبرزها في موجة من الصدمة والتنديدات الدولية بعد تقرير عُرض أخيرا في البرنامج الاستقصائي «كومبليمان دانكيت» عبر قناة «فرانس 2»، عن الممثل الذي يواجه منذ العام 2020 اتهامات بالاغتصاب رفضها باستمرار، عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهن.

وسام جوقة الشرف في تصرف وزيرة الثقافة
وجُرد بطل فيلم «1492: كريستوف كولومبوس» من وسام كيبيك الوطني ومن لقب المواطن الفخري لمنطقة إيستايمبوي البلجيكية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزيرة الثقافة في فرنسا ريما عبد الملك الجمعة أن «إجراء تأديبيا سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الذي مُنِح سابقا للممثل الفرنسي. ولاحقا، وضع ديبارديو وسام جوقة الشرف تحت تصرف وزيرة الثقافة»، على ما أفاد وكيلا الدفاع عنه في بيان.

ونشرت جريدة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، رسالة نددت فيها عائلة دوبارديو بمؤامرة غير مسبوقة ضد النجم السينمائي الفرنسي، معربة عن استيائها من غضب جماعي ضده.

ويستقبل متحف غريفان الذي تأسس العام 1882 قرابة 800 ألف زائر سنويا، وتُعرض فيه تماثيل شمع لـ250 شخصية تاريخية ومعاصرة. وأُضيف تمثال الشمع الخاص بدوبارديو في العام 1981.

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