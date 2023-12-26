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فرنسا تعرب عن «قلق عميق» من تكثيف وإطالة أمد حرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 11:24 مساء
فرنسا تعرب عن «قلق عميق» من تكثيف وإطالة أمد حرب غزة
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء عما وصفتعه بـ«قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده» في إطار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. 

وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس «إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار»، مستنكرة «القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة»، وفق وكالة فرانس برس.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن محاربة ما وصفه بـ«الإرهاب» لا تعني «هدم كل شيء في غزة»، مجددا دعوته إلى هدنة «تؤدي إلى وقف إطلاق نار، لأسباب إنسانية». وأوضح الرئيس الفرنسي عبر قناة «فرانس 5»: «لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي، والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين».
 

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