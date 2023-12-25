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80 يوما من العدوان الإسرائيلي.. غارات لا تتوقف ورائحة الموت لا تغيب عن هواء غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 09:39 صباحا
80 يوما من العدوان الإسرائيلي.. غارات لا تتوقف ورائحة الموت لا تغيب عن هواء غزة
آثار قصف إسرائيلي مدمر على قطاع غزة. (صفا)
alwasat radio

80 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما لا تتوقف الغارات على القطاع المحاصر وبالتالي لا تغيب رائحة الموت الذي يحصد عشرات الأرواح كل ساعة، حيث واصلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، وتركزت على الوسط والجنوب، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على أهالي القطاع، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدا، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مربعا سكنيا كاملا في المغازي، وهم آمنين في منازلهم برفقة نازحين من مناطق شمال القطاع، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين تحت الركام والأنقاض بين جريح وشهيد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتتكدس ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بجثامين الشهداء، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة، بانتظار مواراتهم الثرى.

وأفاد المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، بأن المستشفى مليء بالمصابين والشهداء، فيما تكدس عدد كبير من المصابين جرى وضعهم على الأرض وفي الممرات والخيم، فضلا عن أكثر من 70 شهيدا معظمهم أشلاء جراء مجزرتي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

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وأضاف أن المستشفى يتعامل مع المصابين بإنقاذ حياتهم بشكل متواضع جدا، لعدم وجود العديد من الأدوية والمعدات الطبية، كما أن غرف العناية المكثفة ممتلئة بالكامل، وأجهزة التنفس الاصطناعي لم تعد تكفي، مضيفا «نحتاج إلى أدوية وطواقم طبية ومستشفيات ميدانية، هذا الإغلاق حكم بالإعدام على الجرحى والمصابين».

وأشار إلى أن الأمراض المعدية بدأت بالانتقال بين النازحين الذين يملؤون ساحات المستشفى هربا من القصف الإسرائيلي، وانتشرت الأمراض المعوية والجلدية بينهم بشكل كبير فيما لا يوجد أدوية أو أسرة لهم.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما قصفت محيط مدارس أبو حلو في البريج، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية في المنطقة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضاً زراعية على مدخل مخيم النصيرات، تزامنا مع تصاعد أعمدة الدخان في شمال غزة.

سلسلة غارات على خان يونس
وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة جباليا، ما أدى لاندلاع حرائق في مواقع عدة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحديدا في المنطقة الشرقية.

وكان 23 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزلين في منطقة معن شرق خان يونس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في غزة، بوجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة في القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد 20.424 فلسطينيا، وجرح نحو 54.036، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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