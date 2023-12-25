  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 01:06 صباحا
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا
سيارة إسعاف تنقل مصابين في قصف إسرائيلي على غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدا حتى العاشرة والنصف مساء الأحد.

أكد العدد الناطق باسم الوزارة د.اشرف القدرة، الذي أضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الي اماكن الاستهداف المختلفة.

وفي نحو العاشرة مساء الأحد كانت الحصيلة 60 شهيدا فقط نتيجة القصف الذي استهدف المخيم المخصص للاجئين الفلسطينيين في غزة.

ودمر القصف ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع، بينما ارتفع عدد ضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 20 ألف و430 شهيدًا، مع إصابة أكثر من 54 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»

أتلتيكو يستفيد من مباراته المؤجلة لإنهاء العام ثالثًا في «الليغا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 شهيدا

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و424 ...
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس.. انتخابات محلية ينقصها «الحماس» لتشكيل الغرفة الثانية للبرلمان
تونس.. انتخابات محلية ينقصها «الحماس» لتشكيل الغرفة الثانية ...
«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن تعامل المقاومة الفلسطينية معها
«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن ...
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة بالبحر الأحمر
الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب ...
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 ...
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في غزة
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
المزيد
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا
ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا...
«الصحة الفلسطينية»: 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيم وسط غزة
«الصحة الفلسطينية»: 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيم وسط ......
الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة
الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة...
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته في غزة
بيت لحم تُحيي الميلاد بحزن وصمت مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي......
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 35 آلية عسكرية خلال 4 أيام
أبوعبيدة: مقاتلونا تمكنوا من قتل 48 جنديًا إسرائيليًا وتدمير......
المزيد