ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدا حتى العاشرة والنصف مساء الأحد.

أكد العدد الناطق باسم الوزارة د.اشرف القدرة، الذي أضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الي اماكن الاستهداف المختلفة.

وفي نحو العاشرة مساء الأحد كانت الحصيلة 60 شهيدا فقط نتيجة القصف الذي استهدف المخيم المخصص للاجئين الفلسطينيين في غزة.

ودمر القصف ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع، بينما ارتفع عدد ضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 20 ألف و430 شهيدًا، مع إصابة أكثر من 54 ألف شخص غالبيتهم نساء وأطفال.