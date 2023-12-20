الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

هدد زعيم المتمردين في اليمن، عبد الملك الحوثي، باستهداف «المصالح» الأميركية في حال هاجمت الولايات المتحدة بلاده، بعد إعلان واشنطن تشكيل تحالف، لمجابهة الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة.

وقال الحوثي في كلمة بثها تلفزيون «المسيرة» التابع لحركة أنصار الله: «إذا كان لدى الأميركي توجّه لأن يصعّد أكثر، وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة باستهداف بلدنا والحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوفي الأيدي، وسنستهدفه هو، وسنجعل البارجات الأميركية والمصالح الأميركية والحركة الملاحية الأميركية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيَّرة وعملياتنا العسكرية»، وفقا ل «فرانس برس».

نصرة للشعب الفلسطيني

وتابع: «لسنا ممن يقف مكتوفي الأيدي والعدو يضرب. لا يمكن أن نخاف من التهديد الأميركي».

ونفّذ الحوثيون المدعومون من إيران في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات طالت سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى الدولة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وذلك «نصرة للشعب الفلسطيني» في ظل الحرب بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

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ودفعت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري إلى تعليق حركة سفنها في الممر الحيوي للتجارة الدولية.

وأعلنت واشنطن، الإثنين، تشكيل تحالف، لمواجهة «هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية في البحر الأحمر»، التي وصفها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأنها «غير مسبوقة وغير مقبولة، وتهدد التدفق الحر للتجارة في الممر المائي».

يضم التحالف: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج وسيشل وإسبانيا.

وفي أعقاب إعلان التحالف، توعّد الحوثيون بأن عملياتهم لن تتوقف، وحذروا من أن أي دولة ستتحرك ضدهم سيجرى استهداف سفنها في البحر الأحمر.

وأكد زعيم «أنصار الله»، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين يستهدفون بشكل حصري العدو الإسرائيلي، قائلا: «نستهدف السفن التي إما ملكيتها للإسرائيليين أو يملكون جزءا منها أو تذهب إلى موانى فلسطين المحتلة جالبة المؤن للعدو الصهيوني».

عسكرة البحر الأحمر

واتهم الحوثي الولايات المتحدة بـ«السعي إلى عسكرة البحر الأحمر»، محذرًا الدول الأخرى من التورط معها. وقال: «نقول للدول الأوروبية: ليس على سفنكم أي خطورة. تلك التي لا تذهب إلى كيان العدو يمكنها العبور بأمان، ولكن عندما تورطون أنفسكم مع الأميركيين، خدمة لإسرائيل، فأنتم تورطون شعوبكم بكل معنى الكلمة».

ومنذ بدء الهجمات بالصواريخ والمسيرات من اليمن على السفن التجارية علقت شركات كبرى عدة للنقل البحري مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه، منها الدنماركية ميرسك، والألمانية هاباغ-ليود، والفرنسية سي إم أيه وسي جي إم، والإيطالية - السويسرية إم أس سي، وعملاق النفط البريطاني بريتيش بتروليوم (بي بي).



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