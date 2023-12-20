إسبانيا ترفض وألمانيا تدرس.. مدمرة بريطانية تنضم للوجود الأميركي والفرنسي في البحر الأحمر لحماية الملاحة البحرية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نشرت المملكة المتحدة مدمرة عسكرية في البحر الأحمر في إطار التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في الممر التجاري، وذلك على خلفية هجمات متكررة نفذتها جماعة الحوثي ضد سفن تجارية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، مساء الثلاثاء، أن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» توجد في البحر الأحمر لتعزيز جهود حماية السفن التجارية في الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وستنضم بشكل رسمي إلى عملية «حراس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة في خليج عدن.

مدمرات أميركية وفرنسية في المنطقة

وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية بأن المدمرة تنضم إلى ثلاث مدمرات أميركية توجد بالفعل في المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها أسقطت طائرة دون طيار أطلقتها جماعة الحوثي بصاروخ مضاد للطائرات مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، للمشرعين أمس الثلاثاء، إن «فرنسا موجودة بالفعل إلى حد كبير في المنطقة»، مشددا على ضرورة ضم لاعبين إقليميين مثل المملكة العربية السعودية إلى التحالف.

- «البنتاغون»: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية

- الولايات المتحدة تطلق عملية «حارس الازدهار» لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

- وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار قبالة ساحل اليمن

ضم المملكة السعودية إلى التحالف

وأضاف ليكورنو أنه سيجتمع مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود مساء الثلاثاء وسيناقش معه القضية.

واعترضت الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام «لانغدوك» الموجودة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر منذ 8 ديسمبر ثلاث طائرات دون طيار أطلقتها على الأرجح جماعة الحوثي، بما في ذلك طائرة استهدفت ناقلة النفط النرويجية «ستريندا».

وأعلنت إيطاليا أيضا أنها سترسل الفرقاطة «فيرجينيو فاسان»، وهي سفينة يبلغ طولها 144 مترا ومجهزة بصواريخ بعيدة المدى، إلى البحر الأحمر في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وكان من المقرر أن تصل السفينة في فبراير في إطار عملية لمكافحة القرصنة، لكنها بدلا من ذلك ستعبر قناة السويس في 24 ديسمبر إلى خليج عدن.

إسبانيا ترفض المشاركة

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أنها لن تشارك في عملية «حارس الازدهار» ولكنها لن تتدخل إلا إذا قرر حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو الاتحاد الأوروبي القيام بذلك.

وقالت الناطقة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، إن «مدريد لن تشارك من جانب واحد في العملية التي تقودها الولايات المتحدة». أما وزارة الدفاع الألمانية فقالت إنها تدرس ما إذا كانت سترسل سفنا إلى المنطقة أم لا، لكن لم يجر اتخاذ أي قرار بعد.

ويمر أكثر من عُشر التجارة البحرية العالمية عبر خليج عدن، مع أكثر من 23 ألف رحلة بحرية سنويا عبر مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي، وفقا للحكومة البريطانية.

وتشمل عملية «حارس الازدهار» البحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وجزر سيشيل، إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

■ «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ عجينة العشر دقائق

■ تعرف على فوائد عصير الرمان



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات؟

■ فلسطينيون يروون قصة احتجازهم لحوالي شهر لدى القوات الإسرائيلية

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟