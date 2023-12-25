العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت مجلة «Nature Computational Science» دراسة قام فيها علماء من الدنمارك والولايات المتحدة بتطوير خوارزمية «life2vec» تستخدم قصة حياة الفرد للتنبؤ باحتمالية وفاة الشخص مبكرا، أو دخله على مدى حياته.

وبلغت دقة النموذج المسمى «life2vec» نسبة 78% تقريبا، بحسب الدراسة، وهو ما يجعلها في مصاف الخوارزميات الأخرى المصممة للتنبؤ بنتائج حياة مماثلة، حسب «آر تي».

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وقام العلماء بتدريب خوارزمية التعلم الآلي على مجموعة هائلة من البيانات الدنماركية، التي تشمل معلومات عن أكثر من ستة ملايين شخص، بما في ذلك الدخل والمهنة ومكان الإقامة، وتوصلوا إلى نموذج مبتكر يمكنه معالجة اللغة البسيطة وتوليد تنبؤات حول احتمالية وفاة الشخص مبكرا، أو دخله على مدى حياته.

تنبؤات صحيحه بأكثر من ثلاثة أرباع الحالات

ويستطيع العلماء طرح أسئلة بسيطة على «life2vec»، تماما كطريقة استخدام «تشات جي بي تي» لكتابة أغنية أو قصيدة أو مقال، وتم تدريب النموذج على البيانات من العام 2008 إلى العام 2016، وتنبأ بشكل صحيح بمن سيموت بحلول العام 2020 في أكثر من ثلاثة أرباع الحالات.

وقال الباحث الرئيسي سوني ليمان، أستاذ الشبكات والأنظمة المعقدة، إن البيانات كلها جاءت من الدنمارك، لذلك قد لا تنطبق التوقعات على الأشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى، إلى جانب حقيقة أن معظم الناس ربما لا يريدون معرفة متى سيموتون.

وأضاف: «إن النموذج يفتح وجهات نظر إيجابية وسلبية مهمة للمناقشة والتعامل معها سياسيا».

يذكر أنه عند طرح النموذج لعامة الناس، فإن قوانين الخصوصية الدنماركية ستجعل من غير القانوني استخدام «life2vec»لاتخاذ قرارات بشأن الأفراد، مثل كتابة وثائق التأمين أو اتخاذ قرارات التوظيف.



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