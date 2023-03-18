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رفع السرية عن خوارزمية تغريدات «تويتر» في مارس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 11:24 صباحا
رفع السرية عن خوارزمية تغريدات «تويتر» في مارس
شعار تويتر على أجهزة إلكترونية في واشنطن (أ ف ب)
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سترفع السرية التي تحيط، منذ زمن بعيد، بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات «تويتر»، حسب ما أعلن إيلون ماسك.

وقال مالك «تويتر»، في تغريدة له، إن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح «مفتوح المصدر» في نهاية مارس، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «سيكتشف الناس أمورا سخيفة كثيرة، لكننا سنصلح المشكلات بمجرد تحديد وجودها!».

وتابع ماسك «توفير شفافية الترميز سيكون أمرا محرجا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسين سريع في جودة التوصيات».

وأكد ماسك أن خوارزمية التوصية المستخدمة في «تويتر» معقدة للغاية وغير مفهومة تماما داخل الشركة.

وقال «نحن نطور مقاربة مبسطة لخدمة تغريدات أكثر إقناعا، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ».

خوارزميات الترميز
ويعني جعل خوارزميات الترميز مفتوحة المصدر أن المطورين، بما يشمل جهات طامحة للمنافسة، سيكونون قادرين على وضع لمساتهم الخاصة على الخوارزمية، وفقا لأساس النظام الخاص بالبرمجية.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على «تويتر» في أكتوبر، عانت المنصة أعطالا وشهدت عمليات صرف موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها، بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

لكن حتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لـ«تويتر»، ما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات، على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

وكشفت «ميتا»، مالكة «فيسبوك»، في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعمل على شبكة جديدة تتيح «مشاركة الرسائل النصية»، في مشروع يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لـ«تويتر».

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