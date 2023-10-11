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باستخدام الذكاء الصناعي.. علماء يطورون خوارزمية تكشف ألغاز الشيخوخة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 02:40 مساء
باستخدام الذكاء الصناعي.. علماء يطورون خوارزمية تكشف ألغاز الشيخوخة
صورة تعبيرية. (الإنترنت)
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طور باحثون خوارزمية ثورية تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي للتنبؤ بعمر الوفاة، وكشف ألغاز شيخوخة الدماغ، والاضطرابات العصبية المختلفة، بما فيها اضطرابات التنكس العصبي.

وأطلق الباحثون من جامعة «ماونت سينا» للطب الأميركية، اسم «هيستو إيدج» (HistoAge) على الخوارزمية، وتعتمد على تحليل ما يقرب من 700 مقطع رقمي من منطقة الحصين من أدمغة كبار السن، حسب مجلة «نيوروساينس» العلمية.

وتتنبأ الأداة بالعمر بدقة مذهلة، وتحدد المناطق المعرضة للتغيرات المرتبطة بالعمر. ومن اللافت للنظر أن الخوارزمية أظهرت وجود علاقة قوية بين الضعف الإدراكي والتشوهات على غرار الزهايمر، مما يوفر مقياسًا موثوقًا لاستكشاف تطور التنكس العصبي.

ويمثل هذا النموذج الثوري عدسة يمكن من خلالها فهم كيفية حدوث الشيخوخة في المخ، وتمثل خطًا مهمًا صوب فك شفرة وربما وقف التنكس العصبي المرتبط بالتقدم في العمر.

وتؤكد نتائج الأبحاث أن خوارزمية (HistoAge) مقياس موثوق، ومستقل لتحديد عمر الدماغ وفهم العوامل المؤدية إلى التنكس العصبي بمرور الوقت.

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التنبؤ بالعمر عند الوفاة
وتستطيع خوارزمية (HistoAge) التنبؤ بدقة كبيرة بمتوسط العمر عند الوفاة بدقة تصل إلى 5.45 عام من خلال تحليل التركيب الخلوي لعينات من أنسجة المخ البشرية.

ويظهر تسارع العمر المعتمد على الأداة الجديدة ارتباطًا قويًا بين الضعف الإدراكي والأمراض الدماغية الوعائية وتراكم البروتين، وهي دلائل الإصابة بمرض الزهايمر.

كما تقدم الأداة، معتمدة على تقنيات الذكاء الصناعي، نموذجًا جديدًا لتقييم الشيخوخة والتنكس العصبي في العينات البشرية، وبالتالي تسهيل فهم أعمق للتغيرات الخلوية للأمراض التنكسية الكامنة.

وهناك فرق بين العمر الفعلي، وهو الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي للإنسان، ويمكن لهذا الفرق أن يكشف الكثير عن أسرار الآليات والوظائف الطبيعية في المخ.

كما أن هذا الفرق يمكن أن يفسر التغيرات المرتبطة بالعمر التي تصيب الدماغ مع التقدم في العمر، وتعريف التغيرات الأولية المرتبطة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.

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