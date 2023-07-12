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5 مكملات غذائية ضرورية للسيدات بعد سن الأربعين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:15 صباحا
5 مكملات غذائية ضرورية للسيدات بعد سن الأربعين
مكملات غذائية. (أرشيفية: الإنترنت)
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يلاحظ الكثيرون ممن تخطوا سن الأربعين عددا من التغيرات التي تطرأ على الجسم والصحة بشكل عام، وخصوصا على العظام والبشرة وجودة النوم.

وتمر السيدات بشكل خاص بعدد كبير من التغيرات في هذا السن، خصوصا مع اقتراب انقطاع الطمث، الذي يصاحبه احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام، كما نقل موقع «EATTHIS».

لهذا يؤكد اختصاصيو التغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين النباتي يقلل من التأثيرات الضارة التي تصاحب التقدم في العمر. وينصح الأطباء بعدد من المكملات الغذائية الضرورية بعد تخطي سن الأربعين عاما، خصوصا للسيدات.

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مكملات غذائية ضرورية بعد الـ40 عاما
أول تلك المكملات هو (أوميغا 3)، والموجودة بشكل خاص في الأسماك الدهنية. فهي تحافظ على ضغط الدم، وتحمي من الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تزيد من يقظة المخ، وتحمي العين.

وينصح الأطباء السيدات على وجه الخصوص بتناول فيتامين (D) بعد تخطي سن الأربعين لدوره في الحفاظ على صحة العظام، والحفاظ على صحة ونضارة البشرة، خصوصا أن السيدات لا يتعرضن بالشكل الكافي لأشعة الشمس يوميا. كما أنه يقلل فرص الإصابة بالقلب والأوعية الدموية.

وهناك أيضا مكملات مادة «جلوكوزامين»، وهي مادة توجد بشكل طبيعي في العظام والغضاريف، وهي النسيج القوي الذي يربط المفاصل. ويمكن الحصول على هذه المادة من الأسماك القشرية، أو من خلال بعض الأدوية والمكملات الغذائية.

مكملات مادة «البربرين» كذلك من المكملات الضرورية مع التقدم في العمر، فهي تتميز بفوائد صحية عدة، وتحمي من أمراض القلب، وتقي من ارتفاع مستوى السكر في الدم. وهذه المادة القلوية توجد بشكل طبيعي في النباتات العشبية والنباتات البرية مثل التوت البري وعنب أوريغون وشجرة الكركم.

كما تعد مادة «أستازانتين» من المكملات المهمة التي يحتاجها الجسم مع التقدم في العمر. وتوجد بشكل طبيعي في أسماك السلمون والجمبري، والأسماك زهرية اللون. وتلعب تلك المادة دورا حيويا في دعم الجهاز المناعي، ودعم البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

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