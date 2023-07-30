بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع مئات الصينيين الذين يرتدون ملابس زاهية الألوان على ضفاف نهر في شمال شرق الدولة الآسيوية العملاقة، ليمارسوا رقصة رياضية لافتة تقوم على حركات غير تقليدية، وأصبحت تحظى بشعبية واسعة في أوساط كبار السن.

وتلقى الرقصات الجماعية أصلاً رواجاً كبيراً في صفوف الصينيين، وتجمع صباحاً أو مساءً سكان المدن في الساحات، حيث يتمايلون بفرح على إيقاع الموسيقى الصاخبة عموماً والأنغام الإلكترونية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وعلى الرغم من بعض الشكاوى الظرفية من الضوضاء التي تُحدثها هذه التجمعات ليلاً، فإن السلطات تستحسن هذه الأنشطة الجماعية التي تتيح نشوء علاقات اجتماعية، وتعود بالفائدة على الصحة في مجتمع مسنّ.

لكل منطقة رقصة

لكل منطقة في الصين رقصتها الخاصة، لكن واحدة من أكثرها شعبية في السنوات الأخيرة مصدرها مقاطعة هيلونغجيانغ، التي كانت فيما مضى تضم مصانع كثيرة. لكنّ الصناعات الثقيلة شهدت انحساراً فيها.

في مدينة «جياموسي»، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، وتقع على مقربة من الحدود مع روسيا، ينفذ أعضاء مجموعة رقصة «جياموسي الفَرِحة»، المعروفة أيضا باسم «الأيروبكس بمتعة»، بحركات غير مألوفة، منها نفخ صدورهم أو تحريك أذرعهم بشكل دائري.

مئات الملايين من المتقاعدين

أوضح مؤسس النادي «يو جيشينغ» (73 عاماً) أن خصوصية هذه التمارين تكمن في كونها تركّز على الخصر والبطن والكتفين والوركين، وتُنفّذ خلال المشي.

وبادر «جيشينغ»، النحيف والمندفع، إلى ابتكار تصميم هذه الرقصة في العام 2008، ويواصل إحياء جلسات يومية.

ويشرف هذا الرجل المستقيم القوام بانتباه على تلاميذه الذين يصل عددهم أحياناً إلى نحو 500، وينفذ بنفسه الحركات، ليتيح لهم فهمها، ولا يتردد في إعطاء تعليماته بصرامة لمن لا يُحسن التقيّد بالخطوات المطلوبة.

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وشرح: «الهدف من كل هذا هو الحفاظ على اللياقة البدنية». وأضاف بعد انتهائه من إحياء حصة صباحية: «مفهومنا أن يكون المرء سعيداً بفضل أسلوب حياة صحي».

رقصة تحافظ على اللياقة وتسبب الاسترخاء

أبرز «جيشينغ» أن هذه الرقصة تُريح من التعب، وتساعد في إنقاص الوزن، وتحافظ على اللياقة البدنية.

وتواجه الصين أزمة ديموغرافية، إذ يبلغ مئات الملايين من الأشخاص سن التقاعد خلال العقود القليلة المقبلة.

فروع في المدن الأخرى

يتوقع أن تشكّل هذه الظاهرة عنصراً ضاغطاً كبيراً على النظام الصحي الهش وعلى الصينيين، لأن معظمهم أطفال وحيدون لأهلهم، وسيضطرون لرعاية والديهم المسنين بمفردهم غالباً.

ورأى «جيشينغ» أن من شأن الحركات التي صممها أن تساعد في تخفيف وقع صدمة الشيخوخة، مستشهدا بنفسه مثلاً على ذلك، إذ روى أنه فَقدَ 30 كيلو غراماً منذ كان في الخمسين، ومشيراً إلى أنه وصل إلى وزنه المثالي.

وقد أقامت مدن أخرى في الصين فروعاً لـ«الأيروبكس بمتعة»، تستخدم الحركات التي ابتكرها «جيشينغ».

وقال زانغ، الذي يواظب على هذه الجلسات، إنه بات في لياقة بدنية ممتازة بعد ثماني سنوات من التدريب.

وأكد الرجل البالغ الخامسة والستين أنه يلمس فعلاً الآثار الإيجابية لتلك الرقصة، إذ لم يعد يعاني انحناءً في الظهر ولا في البطن.

ولاحظ أن هذه الرقصة ممتازة للياقة البدنية، لأنها تحرّك كل المفاصل بطريقة منهجية وعلمية.

