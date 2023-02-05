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قلق من «شيخوخة» جهاز المناعة بعد الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 04:05 مساء
قلق من «شيخوخة» جهاز المناعة بعد الإصابة بـ«كورونا»
تزايد غير مسبوق في عدد المرضى خلال الأشهر القليلة الماضية في ألمانيا (الإنترنت)
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يتحدث خبراء الصحة في ألمانيا عن رصد نقص في المناعة يستمر حتى بعد التعافي من «كورونا»، في ظل انتشار موجة إنفلونزا مبكرة بشكل غير معتاد، وموجة أخرى قوية للفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال، إضافة إلى العديد من نزلات البرد والالتهابات البكتيرية.

وبعد انتهاء العديد من إجراءات الحماية من «كورونا» في ألمانيا، يمكن بسرعة استشعار تزايد غير مسبوق في عدد المرضى خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق «دويتشه فيله».

والآن بعد أن أصيب عدد كبير من السكان في ألمانيا بـ«كورونا» مرة أو عدة مرات، يتردد حاليا حديث عن نقص مناعة قد يستمر لفترة طويلة حتى بعد التعافي من «كورونا».

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قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، في تصريحات إلى جريدة «راينيشه بوست» الألمانية: «ما نرصده لدى الأشخاص الذين أصيبوا عدة مرات بـ(كورونا) مثير للقلق. الدراسات تظهر الآن بوضوح شديد أن المصابين غالبا ما يكون لديهم نقص مناعة لفترة لا نعرف مدتها بعد».

وفي نسخة سابقة لتلك التصريحات- والتي لفتت انتباه الرأي العام- تحدث الوزير عن «نقص مناعة غير قابل للشفاء»، لكن لاوترباخ أوضح بعد ذلك أنه لم يكن يتحدث عن نقص مناعة غير قابل للشفاء، مشيرا إلى خطأ في إصدار نص تصريحاته.

شيخوخة مقلقة لجهاز المناعة
قبل وقت قصير من نهاية العام الماضي تحدث عالم الفيروسات في مستشفى «شاريتيه» الجامعي ببرلين، كريستيان دروستن، أيضا عن شيخوخة مقلقة لجهاز المناعة.

وفي مقابلة لجريدة «تاغس شبيغل» أشار دورستن إلى بيانات تشير إلى أن شيخوخة الجهاز المناعي لدى الأطفال بعد الإصابة بالـ«كورونا» كانت أكثر تقدما بكثير مما كان متوقعا.

وقال دروستن: «يمكن التساؤل الآن بشكل واضح عما إذا كان طفلا غير مطعم قد يكون لديه بعد الإصابة بـ(كورونا) وبلوغه الثلاثين جهازا مناعيا لرجل يبلغ من العمر 80 عاما؟». لا يمكن التيقن من البيانات التي يشير إليها دروستن ولاوترباخ على وجه الدقة.

من جهتها قالت عالمة المناعة، كريستيانة فالك، من كلية هانوفر للطب أخيرا في تصريحات إلى جريدة «تسايت أونلاين» الألمانية: «للأسف غالبا ما توجد مبالغة في تفسير النتائج المتاحة»، موضحة أنه عادة ما يكون من الصعب أو المستحيل تفسيرها للأشخاص العاديين.

وذكرت فالك أن العديد من الملاحظات تتعلق أيضا بمرضى يعانون أعراضا طويلة الأمد لـ«كورونا»، وقالت: «لا يوجد حاليا سبب يدعو معظم الناس إلى القلق من أن نظام المناعة لديهم سيعمل بشكل أسوأ بعد إصابة واحدة أو أكثر بـ(كورونا)»، موضحة أن «كورونا» أيضا «ليس إيدزا منتقلا عبر الهواء» كما يصوره البعض، وقالت: «هذا هراء».

جهاز المناعة
وأوضحت عالمة المناعة البريطانية شينا كروكشانك من جامعة مانشستر أخيرا في مقال لبوابة «ذا كونفرزيشن» الإلكترونية أن التغيرات الموقتة في جهاز المناعة بعد الإصابة تعد أمرا طبيعيا.

وأكدت كروكشانك أنه حتى لو بدت التفاصيل الطبية المتخصصة مأساوية للأشخاص العاديين، فقد ثبت أن مناعة معظم الناس تستعيد توازنها بعد التعافي. حتى لدى المرضى الضعفاء، ظلت نسبة صغيرة فقط تعاني أكثر من ستة أشهر من تغييرات في حالة المناعة بعد الإصابة بـ«كورونا»- ومعظمهم من الأشخاص الذين عانوا من مسار شديد لـ«كورونا» أو الذين يعانون مشكلات صحية أساسية أخرى.

وأكدت كروكشانك الحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال، وقالت: «بالنسبة لمعظم الناس لا يوجد دليل على تلف في جهاز المناعة بعد الإصابة بعدوى (كورونا)».

من الضروري أيضا وضع جوانب أخرى في الاعتبار عند التفكير في هذا الموضوع، حيث يعتبر فيروس «سارس- كوف-2» مدروسا جيدا مقارنة بالعديد من الفيروسات الأخرى، حسب «دويتشه فيله».

وأكد علماء مناعة منذ شهور أن زيادة موجات نزلات البرد الأخيرة يجب أن يُنظر إليها في المقام الأول على أنها تأثير لاحق بعد خفوت ظهور مسببات الأمراض التنفسية لسنوات خلال «كورونا».

وقالت فالك في تصريحات لـ«تسايت أونلاين» إنه إذا كان لدى الناس بالفعل جهاز مناعة ضعيف لزادت أيضا إصابات بأمراض أخرى «مثل مسببات الأمراض غير النمطية التي لا تصيب الناس عادة بالمرض».

ووفقا لعالمة المناعة، لا يزال من المبكر الحصول على صورة شاملة للوضع، موضحة أنه لا ينبغي لذلك ترجمة كل شيء إلى تحذير أو استرخاء، مشيرة إلى أن المناقشات بين المتخصصين لا تزال مستمرة، وكثير منها ليس محله الرأي العام حاليا.

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