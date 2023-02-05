خطورته تفوق «كورونا».. السائح يحذر من «إيبولا»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، السبت، من خطورة مرض فيروس «إيبولا»، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه.

وقال السائح عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن «فيروس كورونا وماحدث فيه يعتبر رحمة أمام مرض إيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان!»، وأضاف: «لقدر الله لو حدث شيئا مثل هذا في بلادنا، قد تكون كارثة بمعنى الكلمة».

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وحض مدير مركز مكافحة الأمراض على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصا بالنسبة إلى الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي تشهد انتشارا للمرض مثل أوغندا.

ووجه السائح خطابا إلى رؤساء فرق الرصد والاستجابة وراصدي المستشفيات والمراكز الصحية حثهم فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «إيبولا» واتباع إجراءات الرصد والاستجابة.