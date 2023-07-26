عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في إبقاء الإنسان على قيد الحياة، وهي تقوم بدور «المصفاة» التي تخلص الجسم من السموم والمخلفات الضارة، وتنظم توازن المياه بالجسم، وتتخلص من المياه الزائدة.

كما تنتج الكلى اثنين من الهرمونات الحيوية، أحدهما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والآخر هو الشكل النشط من فيتامين (د) ويساعد في تنظيم الكالسيوم.

لكن أخصائية أمراض الكلى، كالياني بيرومال، تحذر من مجموعات من العادات السيئة التي قد نتبعها منذ وقت مبكر وتتسبب في تدمير الكلى، بينها التدخين وتدخين السجائر الإلكترونية وشرب الكحوليات، وسوء استخدام الأدوية، إضافة إلى الكسل وانعدام النشاط البدني.

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النظام الغذائي غير الصحي يدمر الكلى

وتحذر دكتور بيرومال على وجه الخصوص من تأثير اتباع نظام غذائي غير صحي على عمل الكلى، مؤكدة أنها لها تأثير مدمر.

وتوضح أن النظام الغذائي اليومي الغني بالدهون غير الصحية واللحوم المصنعة والمخبوزات والسكريات يدمر الكلى ويتسبب في الإخلال بوظائفها.

وقالت: «كأطفال ومراهقين، اعتدنا على تناول الوجبات السريعة بسبب سنوات الدراسة المجهدة، والأنشطة المتعددة والحياة الاجتماعية النشطة. تصبح هذه عادة يصعب التخلي عنها حتى عندما ندرك آثارها الضارة على صحتنا. يؤدي هذا إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول، وكل ذلك يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى».

وتشير الدراسات العلمية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني وقليل من الخضار والفاكهة يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

كما تكشف بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 15% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض مزمن في الكلى، وهي حالة صحية لا تستطيع فيها الكلى تصفية الدم كما ينبغي، مما يتسبب في بقاء السوائل والدم الزائدين في الجسم، ما قد يسبب مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

علامات تكشف اختلال عمل الكلى

اعتبرت دكتورة بيرومال أن أمراض الكلى «قاتل صامت»، حيث لا تظهر أي علامات مبكرة على الإصابة حتى دخول المرض مرحلته الأخيرة الحرجة، لافتة إلى أن تسعة من كل عشر أشخاص لا يعلمون أنهم مصابون بمرض مزمن بالكلى.

وأوضحت أن الكشف المبكر عن أمراض الكلى يجري عن طريق اختبارات الدم والبول، ونصحت الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بالخضوع لاختبارات الكلى بانتظام.