بسبب امرأة.. مزارع فرنسي يقتل رجلاً ثم يحرق جثته

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الفرنسية مزارعا أطلق النار على رجل نافسه على قلب امرأة، ودفنه في احد الحقول الفرنسية، على ما أفاد مدعون عامون، اليوم الجمعة.

وقال المدعي العام في مدينة بيزانسون إتيان مانتو، إن مطلق النار، وهو مزارع في أوائل الثلاثينات من العمر، اعترف بارتكابه جريمة القتل بسبب التنافس على حب امرأة، وفقا لـ«فرانس برس».

وأطلقت الشرطة تحقيقها بعدما اختفت لوان بيرنيد (22 سنة) خلال الشهر الفائت في كويسيا، وهي قرية في منطقة جورا لا يتخطى عدد سكانها 400 نسمة.

وأوضح المشتبه فيه أنّه اكتشف أن بيرنيد أقام علاقة مع امرأة كانت تربطه بها علاقة حب أيضاً.

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وقال مانتو للصحفيين إن المشتبه فيه أطلق النار على الرجل في رأسه وأرداه، ثم رمى الجثة في قبر كان قد حفره في مزرعته.

الشرطة استجوبته في البداية كشاهد

وكانت الشرطة استجوبته بدايةً كشاهد فقط، ولم تجد أي سبب لتوقيفه.

وقال مانتو إن المشتبه فيه «انتابه ذعر» وأعاد إخراج الجثة من القبر، ونقلها إلى حوض للحيوانات ثم سكب عليها 10 لترات من البنزين وأشعل النار فيها. وبعد حريق استمر سبع ساعات، ربما ألقى الرماد في النهر.

وتسارع التحقيق عندما قال أحد الشهود إن «أحد مقربيه» طلب منه استعارة شاحنته لنقل جثة رجل أقدم على قتله، وتعود هذه الوقائع إلى نوفمبر الماضي، في الفترة التي اختفى فيها لوان بيرنيد.

وبعد اعتراف المزارع بالجريمة، دِين بالقتل وسُجن، ولم يُعثر على السلاح الذي استخدمه لارتكاب جريمته.