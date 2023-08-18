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مراهق يعترف بقتل حبيبته البالغة 17 عاماً في أوروغواي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 12:09 مساء
مراهق يعترف بقتل حبيبته البالغة 17 عاماً في أوروغواي
شريط للشرطة في مسرح جريمة في كاليفورنيا، 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قتل مراهق يبلغ 17 سنة حبيبته السابقة البالغة العمر نفسه، في جريمة أثارت حالة حزن الخميس في أوروغواي التي أُبلغ فيها رسمياً عن 11 جريمة قتل لنساء منذ مطلع العام.

وعُثر على جثة فالنتينا كانسيلا سارموريا بعد ظهر الأربعاء مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في بونتا ديل إستي (جنوب شرق)، المنتجع الساحلي الرئيسي في البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقاد حبيبها السابق الشرطة إلى مكان الحادث بعدما اعترف بقتله المراهقة التي أُبلغ عن فقدانها في اليوم السابق.

الشاب عاد بمفرده
والتقطت كاميرات المراقبة مشاهد للثنائي عند وصولهما إلى الشاطئ بعد ظهر الثلاثاء، إلا أنّ الشاب عاد بمفرده.

والخميس، وجّهت إليه تهمة القتل العمد المُقترن بظرف مشدد للعقوبة والذي يتمثل بقتل أنثى، ووُضع رهن الاحتجاز الاحتياطي.

وسيطلب المدعي العام المسؤول عن القضية خورخي فاز، العقوبة القصوى في حق الشاب، أي عشر سنوات حبس في حال كان المجرم قاصراً، على ما قال الناطق باسم مكتب المدعي العام خافيير بينيش، للصحفيين.

وأظهر تشريح الجثة أنّ الشابة توفيت اختناقاً.

وتلقّت وزارة الداخلية حتى 30 يوليو، 24473 شكوى تتعلق بعنف أسري وسجلت 11 حالة قتل لنساء.

وأشارت مديرة المعهد الوطني للمرأة مونيكا بوتيرو، إلى أنّ هذا الرقم هو ضمن المتوسط السنوي الذي تشهده أوروغواي في العادة، إذ يُسجّل فيها ما معدله 25 حالة قتل لنساء سنوياً.

وتأتي وفاة كانسيلا بعد أيام قليلة من خطف امرأة تبلغ 23 عاماً وقتلها في حادث مروري تسبب به حبيبها السابق، وهو شرطي سابق يبلغ 29 سنة.

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