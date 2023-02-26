اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت إلى رجل أقر بقتل زوجته التي عثر على بقايا مقطعة من جثتها بحديقة عامة في باريس، تهمة القتل على ما أفاد محاميه والمدعون العامون، السبت.

ونفى الرجل وهو من منطقة مونتروي شرق باريس، أن يكون قد سعى إلى قتل زوجته على ما أفاد محاميه دومينيك بيروتر- مينكوف، للصحفيين، وفق «فرانس برس».

وأبلغ الرجل الموقوف منذ، الخميس، الشرطة أن زوجته اختفت في الثالث من فبراير، حسب المحامي.

وبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل عن اختفائها منذ 31 يناير.

وذكرت محطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الفرنسية الأسبوع الماضي أن الشرطة بدأت تشتبه بالزوج بسبب تفاوت في روايته للأحداث.

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في 13 فبراير اكتشف عمال في حديقة بوت- شومون العامة التي ترتادها الكثير من العائلات وعشاق الجري في شمال شرق باريس، كيسا بلاستيكيا يحوي جزءا من جثتها.

وعثر على أجزاء أخرى، بينها رأس المرأة في عملية بحث في اليوم التالي، وتم التعرف عليها من خلال البصمات.

وفتحت الشرطة تحقيقا بتهمة القتل والتمثيل بجثة وإخفائها في 17 فبراير.

لكن بناء على إفادة الزوج، أعاد المحققون المكلفون الملف تقييم الوضع وباتوا يشتبهون بأن الفعل لم يأت مع سابق تصور وتصميم.

وكان الزوجان متزوجين منذ 36 عاما ولديهما ثلاثة أولاد.

وقال محامي عائلة الضحية وأولادها أنطوان أوري «العائلة في حالة صدمة وذهول».

وارتفع عدد جرائم قتل النساء بفرنسا بنسبة 20% في 2021 مقارنة بالسنة السابقة مع مقتل 122 امرأة على يد الزوج أو الزوج السابق، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.