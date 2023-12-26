النائب العام يعلن إطلاق الأستاذ الجامعي بشير عريبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، إطلاق الأستاذ الجامعي بشير عريبي، بعد إحالة ملفه من قبل جهاز الأمن الداخلي، وفق تصريح أدلى به إلى قناة «ليبيا الأحرار».

وتسبَّب اعتقال العريبي من قبل جهاز الأمن الداخلي في اندلاع احتجاجات ببلدية تاجوراء، حيث أقدم عدد من الشبان المتضامنين مع الأستاذ الجامعي على إقفال طريقي الشط والبيفي والمطالبة بإطلاقه.

وقال الصور لقناة «ليبيا الأحرار»: «توصلنا إلى اتفاق مع أهالي تاجوراء لفتح طريقي الشط والبيفي»، بعد إغلاقهما إثر احتجاج الأهالي على اختفاء عريبي، مؤكدًا إطلاق الأستاذ الجامعي عقب إحالة ملفه إلى النائب العام من قبل جاهز الأمن الداخلي.

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وأفاد شهود عيان «بوابة الوسط» بفتح طريق البيفي على الطريق الساحلي المحاذي لتاجوراء، بعد تلقي المحتجين معلومات تفيد بإطلاق العريبي الذي اعتُقل أمس من قبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.

سبب اعتقال عريبي

وتعليقًا على الحادثة، حذر جهاز الأمن الداخلي في بيان من أن «أي تصعيد غير قانوني يهدف إلى إجبار الجهاز لتلبية رغبات خاصة لن يكون له أي تأثير»، وأكد استمراره في سعيه لصون أمن الوطن والمواطن وفق القانون.

واتهم جهاز الأمن الداخلي، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طرابلس الدكتور بشير عريبي، بـ«تحريض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للاعتصام وإيقاف الدراسة»، معلنًا التحقيق مع الأكاديمي «واعترافه بما نُسِب إليه» ومن ثم إحالة الواقعة إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي المسماة «إهانة السلطة الشعبية» على أنه «يعاقب بالسجن كل من أهان قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أو أهان علانية الشعب العربي الليبي، أو شعار الدولة أو علمها».



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