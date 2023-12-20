الحداد يطلع الكوني على نتائج زيارته للحدود مع تونس والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق أول محمد الحداد إحاطة لعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن زيارته التفقدية للشريط الحدودي لليبيا مع تونس والجزائر، حيث انطلقت جولته من زوارة إلى غدامس.

وأكد الكوني، خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، أهمية الزيارة الميدانية لتفقد القوة العسكرية المكلفة بحراسة، وتأمين الحدود والوقوف على احتياجاتها، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

توفير الإمكانات للأجهزة الأمنية في المناطق الحدودية

وشدد الكوني على ضرورة العمل لتوفير الإمكانات التي تؤهلها القيام بمهامها للمحافظة على وحدة الوطن وسيادته، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المناطق الحدودية.

حضر الاجتماع رئيس ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومستشار رئيس الأركان للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة الإمداد والتموين اللواء عبدالحميد بودربالة.



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