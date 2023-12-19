مخازن «الإمداد الطبي» في طرابلس تتسلم شحنة مستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلّمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس شحنة من المستلزمات الطبية المتنوعة لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في البلاد باحتياجاتها.

ويأتي تسلُّم الشحنة ضمن التوريدات الدورية التي يتسلمها الجهاز، وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق الإدارات المختصة بالوزارة، حسب بيانها على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

تسليم شحنة مستلزمات الطبية في الجنوب

وأمس الإثنين، استقبلت مخازن الجهاز فرع فزان شحنة من المستلزمات الطبية المتنوعة لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بالمنطقة الجنوبية.

- تسليم شحنة من المستلزمات الطبية لمخازن «الإمداد الطبي» في الجنوب

وجرى إرسال الشحنة عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس.