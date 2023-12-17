«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مساء اليوم الأحد، القبض على أحد عناصر ميليشيا «الكانيات» من المتورطين في جرائم القتل والخطف والمقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة.

وقال «اللواء 444 قتال» عبر صفحته على «فيسبوك» إن «مفرزة من مفارز الجيش الليبي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (إ، م، إ) المتورط في قضايا عديدة منها: السرقة والخطف والقتل»، منوهًا بأنه «جارٍ التحقيق معه وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات».

ضبط 6 متهمين من عناصر «الكانيات»

ونوه «اللواء 444 قتال» بأن «مفارزه تواصل الليل بالنهار في تتبُّع كل الخيوط التي تكشف الجريمة، وكل من تورط في قضايا القتل والخطف وجرائم المقابر الجماعية بمدينة ترهونة مع عصابة (الكاني) الإجرامية».

- ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية

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والمتهم المقبوض عليه هو السادس من عناصر «الكانيات» الذين ألقي القبض عليهم منذ انسحاب التشكيل المسلح من المدينة في أواخر يونيو 2023 واكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت نقطة انطلاق رئيسية للقوات التابعة للقيادة العامة خلال الهجوم على طرابلس خلال العامين 2019 و2020.

ولا يزال أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وضحايا الانتهاكات التي وقعت إبّان سيطرة مجموعة «الكانيات» على المدينة الواقعة جنوب شرق طرابلس، يطالبون بمحاسبة الضالعين في هذه الجرائم التي تعرض لها ذووهم.

عقوبات أميركية وأوروبية على «ميليشيا الكاني»

ومنذ ثلاثة أعوام فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات بموجب «قانون ماغنتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» بسبب ما قالت إنه «قتل للمدنيين وتعذيب وإخفاء قسري وتهجير للمدنيين».

كما يخضع محمد وعبدالرحيم الكاني لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس 2021، بسبب «عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في ترهونة»، كذلك فرضت بريطانيا عقوبات على ميليشيا الكانيات، والقياديين محمد وعبدالرحيم الكاني في مايو 2021.

وفي العام 2022، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مدينة ترهونة، والتقى بعائلات الضحايا في ترهونة الذين سردوا «قصصًا مفجعة»، وفق إحاطة خان الأولى إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمها خلال زيارته الأولى إلى ليبيا عقب تعيينه بالمحكمة.