اعتقال العلوي يعيد الحديث عن جرائم «الكانيات» وملف المقابر الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

أعاد اعتقال المتهم لطفي محمد خليفة العلوي أحد عناصر «ميليشيا الكانيات» الحديث عن الاتهامات المحلية والدولية التي تلاحق هذا التشكيل المسلح بالوقوف وراء جرائم قتل جماعي في مدينة ترهونة، إبان حرب العاصمة طرابلس (2019-2020).



ويقول عبدالحكيم عامر عضو رابطة ضحايا ترهونة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين: إن «المتهم العلوي هو أحد الضالعين في جرائم القتل والإخفاء القسري في ترهونة» مشيرا إلى أن «اعتقاله بعد 3 سنوات من الهروب دليل على سير العدالة الانتقالية في ليبيا على نحو جيد وأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم».



وفي انتظار نتائج التحقيقات، جاء إعلان إدارة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس الأحد أن دورياتها في المنطقة الوسطى «ألقت القبض على المدعو لطفي العلوي أحد أفراد تشكيل عصابي خطير يتبع من يسمون بـ(الكانيات)».



«الكانيات» والإفلات من العقاب

وبين الحين والآخر تعلن رابطة «ضحايا ترهونة» وجهات طبية رسمية في ليبيا العثور على جثث في مقابر جماعية في المدينة، فيما يقدر عضو الرابطة أعداد المفقودين بنحو 237 شخصا جرى العثور على جثث 75% منهم في مقابر جماعية.



وفي 30 أغسطس، أعلنت الرابطة أن أكثر من 70 حالة لا تزال في عداد المفقودين حسب سجلات الرابطة. ويقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القبض على العلوي «خطوة بالغة الأهمية تسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وتكفل حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحقهم في ترهونة». وتوقع حمزة أن تساهم هذه الخطوة «في التعجيل في معالجة القضية لملف المقابر الجماعية بمدينة ترهونة».



في المقابل، اعتبر الحقوقي الليبي ورئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية جمال مبروك، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «ملف ضحايا ترهونة مسيس ويرتبط بالصراع بين المعسكرين في شرق البلاد، وغربها»، لافتا إلى أن تحديد الجاني في هذه المأساة الحقوقية يتطلب عملا استثنائيا لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه الجرائم، خاصة في ظل تغيير ميليشيا الكانيات لولاءاتها بين قوات حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة.



وبعد أن كانت ميليشيا الكانيات تحمل اسم (اللواء السابع) تحت إمرة حكومة الوفاق الوطني السابقة، تحالفت تلك المجموعة المسلحة (مجموعة أشقاء كان يقودهم محسن الكاني) مع قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر خلال حرب العاصمة طرابلس (2019-2020).

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لكن ومع تراجع قوات القيادة العامة في نهاية حرب العاصمة، تقهقر هذا التشكيل المسلح عن مدينة ترهونة وقتل أغلب قادته بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق السابقة على المدينة في العام 2020، وسط اتهامات لا تزال تلاحقها بتنفيذ عمليات قتل جماعي في المدينة. وعقب الحرب، طالبت منظمات أهلية ليبية، ومن بينها رابطة «ضحايا ترهونة»، بالتحقيق مع عناصر الكانيات في تهم ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بالمقابر الجماعية التي عثر عليها في المنطقة، كما دعت إلى التحقيق في مقتل قائدها محمد الكاني.



ترهونة وشهادات هيومن رايتس ووتش

وتشير شهادات نقلها تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتس»، في ديسمبر الماضي، إلى مسؤولية «ميليشيا الكاني» وعناصر مرتبطة بها عن اعتقال أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وتعذيبهم أو إخفائهم أو إعدامهم، وانحيازها إلى قوات القيادة العامة لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني السابقة، مشيرة إلى عدم تقديم أي شخص إلى المحاكمة على هذه الانتهاكات.

وفي العام الماضي، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مدينة ترهونة، والتقى عائلات الضحايا في ترهونة الذين سردوا «قصصًا مفجعة»، وفق إحاطة خان أمام مجلس الأمن. فيما ذكرت بعثة تقصي الحقائق الأممية أنها توصلت إلى «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن أفرادا من «ميليشيا الكاني» ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» متمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ضد «سكان محددين» في ترهونة.