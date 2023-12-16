مستشارة وزير الاقتصاد تطالب بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على دخول السوق الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» شذر الصيد أهمية فتح آفاق التعاون، وتشجيع الشركات الصينية الكبرى على دخول السوق الليبي، للاستثمار في مشاريع إستراتيجية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء «الصيد» القائم بالأعمال بالوكالة لدى الصين، خالد السائح، في مقر سفارة ليبيا ببكين، وفق بيانات صادر عن الوزارة.



مد جسور التعاون الاقتصادي مع الصين

وبحث اللقاء «وضع آلية عمل مشتركة بين الوزارة والسفارة خلال زيارة وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الصين، لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري نحو شراكة تحقق المصالح المشتركة بين ليبيا والصين الشعبية».

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من جهته، أكد القائم بالأعمال أهمية هذه الزيارة، لما لها دور كبير في فتح آفاق التعاون بين البلدين. وحسب آخر أرقام صادرة عن المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد حلت الصين في المرتبة الثانية من المصدرين لليبيا بنحو مليار و265 مليون دولار.