حكومة حماد تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مشاريع في عدد من البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، اليوم الثلاثاء، إمكانية التعاقد مع شركة «سي دي جي» للاستثمار والبناء الصينية من أجل إنشاء عدد من المشاريع في البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وذلك خلال لقائه ممثلين لها.

الضاوي طلب تقديم أوراق الشركة الصينية

وحسب بيان صادر عن الحكومة، فقد «أثنى وزير الحكم المحلي على عمل الشركة الصينية، وطالب بتقديم أوراق الشركة، للنظر فيها واعتمادها من قِبل الحكومة الليبية».

وأكد الضاوي حرص الوزارة على دعم الشركات المحلية، وأنها تولي أهمية لتدريب وتطوير الشركات المحلية من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الصينية.

من لقاء وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع مندوبي الشركة الصينية، اليوم الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)