حكومة حماد تشكل غرفة مشتركة لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق الحيوانات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزراء ومسؤولون بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على تشكيل غرفة مشتركة لتنفيذ خطة استباقية لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق الحيوانات كأمراض الجلد العقدي واللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي في مكتبه ببنغازي، اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، بحضور رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور محمد مسعود الشاعري.

آلية مستعجلة لمكافحة الأمراض والأوبئة

وقالت الحكومة إن الاجتماع خُصِّص «للتنسيق في وضع آلية مستعجلة لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة عن طريق الحيوانات كمرض الجلد العقدي واللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع».

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واستعرض رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور محمد مسعود الشاعري، خلال الاجتماع «الأمراض والأوبئة المنتشرة، منها مرض حمى الوادي المتصدع الذي يظهر لأول مرة في ليبيا عن طريق الحيوانات المهربة»، وحذر من أنه «يعد من الأمراض المعدية المهددة للثروة الحيوانية». مؤكدًا ضرورة وضع خطة مستعجلة والتعاون لمكافحة هذه الأوبئة.

الإجراءات الميدانية وتقييم الوضع الوبائي

وتحدث رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري عن خطة الجهاز في المنطقة الشرقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات ميدانية مناسبة، منها تحديد أماكن الذبح، وضبطها وحصرها، وتعزيز التعاون بين الجهات كافة. فيما أكد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الوباء وتنفيذ الخطة المرسومة بين كل الأطراف.

وأضافت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن المجتمعين ناقشوا «الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها لمكافحة هذه الأمراض»، واتفقوا «على تشكيل غرفة مشتركة لتنفيذ الخطة الاستباقية والقيام بالإجراءات الميدانية وتقييم الوضع الوبائي».

يأتي ذلك بعد شهر من تأكيد مدير إدارة الثروة الحيوانية ببلدية البيضاء، صالح سليمان بومباركة، اكتشاف إصابة أبقار في البلدية بمرض «الجلد العقدي»، محذرًا قطاع الثروة الحيوانية في الجبل الأخضر من تداول وبيع الأبقار داخل الأسواق الشعبية، خشية انتقال العدوى، وذلك في خطاب وجهه إلى قطاع الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر في 3 نوفمبر الماضي.

اجتماع وزراء ومسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب لوضع آلية لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة عن طريق الحيوانات. (الحكومة الملكفة من مجلس النواب)

اجتماع وزراء ومسؤولي الحكومة المكلفة من مجلس النواب لوضع آلية لمكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة عن طريق الحيوانات. (الحكومة الملكفة من مجلس النواب)