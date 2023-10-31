شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على التحذير من الأمراض التي تهدد الحيوانات في مناطق الجبل الأخضر، التي شهدت سيولًا وفيضانات الشهر الماضي، وخلَّفت أضرارًا بالغة سواء في الثروة الحيوانية أو الأعشاب والمراعي.

وفي مقابلة مع قناة «الوسط»، يقول عضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار، الدكتور منير صادق الشريف، إن عدم التخلص من الحيوانات النافقة جراء الفيضانات يهدد بإصابة الحيوانات الحية بالأمراض، فضلًا عن انتشار مياه «البِرك» وهي بيئة مناسبة لتكاثر للحشرات الناقلة للأمراض، على غرار مرض «اللسان الأزرق» الذي انتشر أخيرًا بين الأغنام والأبقار، وينتقل عن طريق الحشرات.

كما تناول البرنامج عددًا من الأخبار المتعلقة بالبلديات، من بينها وصول رحلة إلى مطار بنينا الدولي فجر الثلاثاء تحمل على متنها أكثر من 70 ممثلًا عن شركات دولية وعربية للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

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