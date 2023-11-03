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اكتشاف أبقار مصابة بـ«الجلد العقدي» في البيضاء.. وتحذير من بيعها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 07:52 مساء
اكتشاف أبقار مصابة بـ«الجلد العقدي» في البيضاء.. وتحذير من بيعها
أبقار طليقة في بلدية شحات بالجبل الأخضر. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية ببلدية البيضاء، صالح سليمان بومباركة، اكتشاف إصابة أبقار في البلدية بمرض «الجلد العقدي»، محذرا قطاع الثروة الحيوانية في الجبل الأخضر من تداول وبيع الأبقار داخل الأسواق الشعبية، خشية انتقال العدوى.

وجاء في بيان معنون بـ«مهم وعاجل»، نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي اليوم الجمعة، ووجهه بومباركة إلى قطاع الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر: «تعلمكم إدارة الثروة الحيوانية في البيضاء بظهور المرض المعدي والخطير للأبقار بما يسمي (الجلد العقدي)»، محذرا من أن «المرض معدٍ».

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وأكد بومباركة خطورة الموقف، وعزمه مخاطبة المسؤولين في الدولة، للحصول على التحصينات والأدوية الخاصة بعلاج المرض، وتكليف فرق طبية بمساعدة المربين وتحصين الأبقار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية التي شهدت الفترة الأخيرة نفوق أعداد منها، وإصابة عدد كبير منها بأمراض في مناطق الجبل الأخضر.

عدم بيع الأبقار في الأسوق أو الذبح بالسلخانات
وطالب بومباركة في رسالته قطاع الثروة الحيوانية في الجبل الأخضر بـ«الحذر من المرض المعدي، وعدم بيع الأبقار داخل الأسواق الشعبية نهائيا»، لافتا إلى أنه «في حال شراء الأبقار توضع في الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، للتأكد من عدم إصابتها، وعدم نقل العدوى لباقي القطيع، لأنه مرض معدٍ، ويسبب نفوق الأبقار».

كما طالب مدير إدارة الثروة الحيوانية في البيضاء بقطاع الجبل الأخضر كذلك بعدم ذبح الأبقار داخل السلخانات «إلا بعد التأكد من سلامتها من قِبل الأطباء المختصين»، راجيا الأجهزة الأمنية «تطبيق عقوبات صارمة على من يذبح الأبقار المصابة، لأنها قد تتسبب في مرض المواطنين وتسممهم».

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