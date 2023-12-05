حماد يبحث أوضاع الجنوب الغربي والشرقي مع وفد من قبائل التبو

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، أوضاع الجنوب الغربي والشرقي مع وفد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو بمدن ومناطق الجنوب الغربي والشرقي وهي: القطرون وأوباري ومرزق وأم الأرانب وسبها وزويلة وتاجرهي.

وأكد حماد خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أن قبائل التبو هي جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية ومكون من مكوناتها الاجتماعية والجغرافية، لافتًا إلى عزم حكومته وضع مدن ومناطق قبائل التبو في خططها التنموية الشاملة في ضوء معاناتها من التهميش والإهمال، ونبه إلى البدء في بعض المشاريع الأساسية والضرورية في بربيانة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة والنائبة رحمة أبوبكر ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عبدالمجيد عيسى.

مناقشة ملف المصالحة

وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة للحفاظ على السلم الأهلي بين قاطني مناطق ومدن الجنوب الغربي، حيث شدد حماد على أنه لا تفرقة بين مناطق ومدن ليبيا، مشيرا إلى تعاقد الحكومة مع شركة مختصة في أعمال الطاقة لتوفير 4 ميغاوات.

ودعا الوفد حماد إلى زيارة مدن القطرون وأوباري ومرزق وأم الأرانب وسبها وزويلة وتاجرهي، ليؤكد الأخير تلبيته الدعوة.

اجتماع حماد مع وفد من قبائل التبو، 5 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)

اجتماع حماد مع وفد من قبائل التبو، 5 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)