  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 10:31 مساء
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
امرأة أفغانية تحمل مولودها الجديد في عيادة لأطباء بلا حدود في خوست بأفغانستان بتاريخ الثامن من ديسمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يرأس أحد مسؤولي حركة طالبان افتتاح عيادة توليد في مدينة غرديز في شرق أفغانستان، في ظل حضور مقتصر على الرجال، رغم أن النساء هن المعنيات بهذه العيادة إدارياً وخدماتياً.

ويقول خير محمد منصور، مدير الصحة في ولاية بكتيا التي تشكل غرديز عاصمة لها، إن «هذا النوع من العيادات غير موجود في معظم الولايات»، مشيراً إلى أن العيادة «تحترم مبادئ الشريعة والطب»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقول مديرة المركز نسرين أورياخيل إن عيادة التوليد التي افتتحتها منظمة نرويجن أفغانستان كوميتي (NAC) في المدينة الجبلية الصغيرة، ستساعد «أفغانستانيات كثيرات يعشن في مناطق نائية».

وستفتتح المنظمة غير الحكومية النرويجية عيادات مماثلة في أربع ولايات أخرى في أفغانستان، حيث تموت امرأة كل ساعتين أثناء الولادة، بحسب الأمم المتحدة. وترمي هذه الخطوة إلى الحدّ من الوفيات في أفغانستان، إحدى الدول العشر التي تُسجّل أعلى معدلات وفيات للنساء أثناء الولادة.

وفاة 638 امرأة لكل 100 ألف ولادة
وتشير أحدث أرقام وفّرتها منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 638 امرأة لكل 100 ألف ولادة قابلة للحياة، مقارنة بثماني نساء في فرنسا مثلاً. ويؤشر هذا الرقم بشكل غير مباشر إلى التفاوت الكبير بين المدن والأرياف.

ويقول مدير «نرويجن افغانستان كوميتي» تيريي واتردال «قد تصل الوفيات في المناطق النائية، إلى خمسة آلاف امرأة لكل مئة ألف عملية ولادة».

ويتابع «لا يزال هناك حتى اليوم أماكن يحمل فيها الرجال زوجاتهم الحوامل على أكتافهم ويعبرون الجبال، إلا أن النساء يمتن قبل الوصول إلى المستشفى» فيما تستعد العيادة الجديدة لتسجيل ما يصل إلى عشر ولادات يومياً.

وتقول أورياخيل «إن جميع العاملين في المجال الصحي إناث»، في إشارة إلى المبادئ الثقافية للدولة الإسلامية. وتضيف المسؤولة عن القابلات مؤمنة كوهيستاني إن «الخدمات التي نوفرها مجانية». تنهمر الدموع على خديها فجأة، وتقول «ماتت والدتي وهي تلد وكنت حينها في الثالثة».

-  استئناف التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان
-  165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر

وقبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، «كان يتعيّن على النساء في بعض المناطق، عبور جبهات القتال للذهاب إلى المستشفى»، على حد قول واتردال.

وترغب حركة طالبان «في التخلص من الفرق الطبية المتنقلة» التي ترتاد بيوت النساء لأنها عاجزة عن التحكم بالرسائل التي قد يحملها هؤلاء إليهنّ، وبخاصة في ما يتعلق بوسائل منع الحمل، بحسب واتردال.

ويقول مدير منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان فيليبيه ريبيرو «إن إتاحة رعاية صحية للنساء قبل الولادة وبعدها باتت أكثر تعقيداً حالياً». ويعود ذلك إلى التدابير التي تتخذها طالبان ضد النساء اللواتي يقبعن في منازلهنّ بصورة متزايدة، والقصور في النظام الصحي بعد وقف الدعم الأجنبي.
ولم ترد وزارة الصحة الأفغانية بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

ولادة في المنازل 
ترى الطبيبة نور خانوم أحمدزاي، وهي منسقة صحية في منظمة «أرض الإنسان» (تير دي زوم) في كابول، أن النظام الصحي المتهالك يجعل الولادات أكثر خطورة.

وتقول الطبيبة إن «النساء اللواتي يذهبن إلى المستشفيات بتن يفضّلن أن يضعن مواليدهن في منازلهن لأنهن لا يملكن المال الكافي»، رغم مخاطر ذلك.

ونحو 40% من النساء الأفغانيات يلدن في المنزل، وما يصل إلى 80% منهنّ في المناطق النائية، بمساعدة حماتهنّ وأحياناً بفردهنّ. وغالباً ما يرفض الزوج أو عائلته دخول المرأة المستشفى، أو تخجل الأخيرة من الكشف عن جسمها أمام غرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «موديرنا» يأمل بلقاح يعالج سرطان الجلد بمجرد ظهوره
رئيس «موديرنا» يأمل بلقاح يعالج سرطان الجلد بمجرد ظهوره
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام
المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل
هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية...
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر...
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم...
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة...
اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد
اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد...
المزيد
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في ......
«أطباء إنجلترا» يدخلون في إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور
«أطباء إنجلترا» يدخلون في إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور...
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة...
هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل
هرمون ينتجه الجنين مسؤول عن حالات القيء لدى النساء الحوامل...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال...
المزيد