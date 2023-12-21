الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

يرأس أحد مسؤولي حركة طالبان افتتاح عيادة توليد في مدينة غرديز في شرق أفغانستان، في ظل حضور مقتصر على الرجال، رغم أن النساء هن المعنيات بهذه العيادة إدارياً وخدماتياً.

ويقول خير محمد منصور، مدير الصحة في ولاية بكتيا التي تشكل غرديز عاصمة لها، إن «هذا النوع من العيادات غير موجود في معظم الولايات»، مشيراً إلى أن العيادة «تحترم مبادئ الشريعة والطب»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقول مديرة المركز نسرين أورياخيل إن عيادة التوليد التي افتتحتها منظمة نرويجن أفغانستان كوميتي (NAC) في المدينة الجبلية الصغيرة، ستساعد «أفغانستانيات كثيرات يعشن في مناطق نائية».

وستفتتح المنظمة غير الحكومية النرويجية عيادات مماثلة في أربع ولايات أخرى في أفغانستان، حيث تموت امرأة كل ساعتين أثناء الولادة، بحسب الأمم المتحدة. وترمي هذه الخطوة إلى الحدّ من الوفيات في أفغانستان، إحدى الدول العشر التي تُسجّل أعلى معدلات وفيات للنساء أثناء الولادة.

وفاة 638 امرأة لكل 100 ألف ولادة

وتشير أحدث أرقام وفّرتها منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 638 امرأة لكل 100 ألف ولادة قابلة للحياة، مقارنة بثماني نساء في فرنسا مثلاً. ويؤشر هذا الرقم بشكل غير مباشر إلى التفاوت الكبير بين المدن والأرياف.

ويقول مدير «نرويجن افغانستان كوميتي» تيريي واتردال «قد تصل الوفيات في المناطق النائية، إلى خمسة آلاف امرأة لكل مئة ألف عملية ولادة».

ويتابع «لا يزال هناك حتى اليوم أماكن يحمل فيها الرجال زوجاتهم الحوامل على أكتافهم ويعبرون الجبال، إلا أن النساء يمتن قبل الوصول إلى المستشفى» فيما تستعد العيادة الجديدة لتسجيل ما يصل إلى عشر ولادات يومياً.

وتقول أورياخيل «إن جميع العاملين في المجال الصحي إناث»، في إشارة إلى المبادئ الثقافية للدولة الإسلامية. وتضيف المسؤولة عن القابلات مؤمنة كوهيستاني إن «الخدمات التي نوفرها مجانية». تنهمر الدموع على خديها فجأة، وتقول «ماتت والدتي وهي تلد وكنت حينها في الثالثة».

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وقبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، «كان يتعيّن على النساء في بعض المناطق، عبور جبهات القتال للذهاب إلى المستشفى»، على حد قول واتردال.

وترغب حركة طالبان «في التخلص من الفرق الطبية المتنقلة» التي ترتاد بيوت النساء لأنها عاجزة عن التحكم بالرسائل التي قد يحملها هؤلاء إليهنّ، وبخاصة في ما يتعلق بوسائل منع الحمل، بحسب واتردال.

ويقول مدير منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان فيليبيه ريبيرو «إن إتاحة رعاية صحية للنساء قبل الولادة وبعدها باتت أكثر تعقيداً حالياً». ويعود ذلك إلى التدابير التي تتخذها طالبان ضد النساء اللواتي يقبعن في منازلهنّ بصورة متزايدة، والقصور في النظام الصحي بعد وقف الدعم الأجنبي.

ولم ترد وزارة الصحة الأفغانية بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

ولادة في المنازل

ترى الطبيبة نور خانوم أحمدزاي، وهي منسقة صحية في منظمة «أرض الإنسان» (تير دي زوم) في كابول، أن النظام الصحي المتهالك يجعل الولادات أكثر خطورة.

وتقول الطبيبة إن «النساء اللواتي يذهبن إلى المستشفيات بتن يفضّلن أن يضعن مواليدهن في منازلهن لأنهن لا يملكن المال الكافي»، رغم مخاطر ذلك.

ونحو 40% من النساء الأفغانيات يلدن في المنزل، وما يصل إلى 80% منهنّ في المناطق النائية، بمساعدة حماتهنّ وأحياناً بفردهنّ. وغالباً ما يرفض الزوج أو عائلته دخول المرأة المستشفى، أو تخجل الأخيرة من الكشف عن جسمها أمام غرباء.