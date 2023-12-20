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«أطباء إنجلترا» يدخلون في إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 05:49 مساء
«أطباء إنجلترا» يدخلون في إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور
الاطباء الجدد في إنجلترا يرفعون لافتات تعبر عن مطالبهم برفع الاجور (الإنترنت).
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واصل الأطباء الخريجون في إنجلترا إضرابهم، اليوم الأربعاء، على مدى تسعة أيام، الذي ينقسم إلى مرحلتين إثر فشل مفاوضاتهم مع الحكومة، لزيادة رواتبهم.

ويأتي هذا الإضراب الجديد بعد سلسلة من التحركات المماثلة في الأشهر الأخيرة، في وقت يكابد فيه نظام الصحة العامة ببريطانيا لاحتواء الأعداد الكبيرة من المرضى المسجلين على لوائح الانتظار لتلقي العلاج، وفقا ل «فرانس برس».

أطول إضراب
ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى السابعة من صباح السبت المقبل، قبل أن يتوقف الأطباء مجددا عن العمل خلال ستة أيام، من الثالث حتى التاسع من يناير المقبل، ما يعدّ أطول إضراب في تاريخ مؤسسة خدمة الصحة الوطنية (NHS).

وجاء في بيان صدر عن نقابة الأطباء، المعروفة باسم «الجمعية الطبية البريطانية» (BMA)، في مطلع ديسمبر، الذي أُعلن فيه هذا الإضراب، «بعد خمسة أسابيع من المفاوضات الشاقة، أظهرت الحكومة عجزها عن تقديم عرض حول الأجور يتسم بالمصداقية».

وعُرض على الأطباء الخريجين زيادة إضافية بـ3%، تُزاد على علاوة قدرها 8.8% في المعدّل منحت لهم هذا الصيف، بحسب الجمعية الطبية البريطانية، ومردّها خصوصا تراجع القدرة الشرائية لعدد كبير منهم.

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وخلال جلسة في البرلمان أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذا الإضراب الجديد «مخيب للتوقعات»، مشيرا إلى أن الأطباء الخريجين هم عناصر الخدمة العامة الوحيدون الذين لم يجر بعد إبرام اتفاق معهم. وحذر من تداعيات هذا الإضراب الذي من شأنه أن يطيل فترات الانتظار التي يتحمّلها المرضى.

وعشية الإضراب، سعت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز إلى الطمأنة، مع كشف تدابير طارئة كبيرة للحد من أي بلبلة. وصرحت يأن بابها «يبقى مفتوحا» للمفاوضات شريطة إنهاء الإضراب.

سلسلة من الإضرابات
وشهد نظام الصحة البريطاني، الذي يعاني نقصا في الطواقم ومهل انتظار طويلة جدا، سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة لفئات مختلفة من العاملين، ولا سيما حركة إضرابية غير مسبوقة في أوساط التمريض.
 

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