بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت بريطانيا اختبارات دواء يسمى «YCT-529» يوقف قدرة الرجل على الإخصاب لمدة ثلاث ساعات بمجرد تناول حبة واحدة فقط، وتعود القدرة على الحمل مجددا بعد مرور بعض الوقت بالتوقف عن تناول الحبوب.

ووافق 16 متطوعا بريطانيا من نوتنغهام على المشاركة في التجارب السريرية، التي تقوم بها شركة الأدوية الحيوية الأميركية YourChoice Therapeutics المصنعة لهذه الحبوب، حسب «RT».

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وتوصلت البروفيسورة جوندا جورج من جامعة «مينيسوتا» التي عكفت على دراسة هذه المسالة لمدة 20 عاما إلى أن هذا الدواء له القدرة على فصل البروتين RAR-alpha ، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل، مما يمنع الخصيتان من إنتاج الحيوانات المنوية وبالتالي لن يحدث الحمل - وحتى في حالة الانخفاض الطفيف في عددها يصعب جدا حدوث الحمل.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» أن دواء «YCT-529» كان فعالا بنسبة 100% تقريبا عند إجراء تجارب على الفئران والقردة.

مخاوف من عواقب استخدامه

ويعنى هذا أن «YCT-529» آمن الاستخدام لا يعرقل الجماع ولا يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال ويجرى أثناء تناوله قذف السائل المنوي في النهاية كالمعتاد، لكن بدون حيوانات منوية فيه لمدة ثلاث ساعات.

ويقول مخترعو «YCT-529» إن الدواء ليس هرمونيا، مع العلم أن الأدوية الهرمونية توقف إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري. والذى يعمل اختفاؤه على فقدان الرغبة الجنسية.

ويخشى المهتمون من زيادة عدد الأمراض المنقولة جنسيا، مع ظهور حبوب منع الحمل للرجال إذ أن الرجال والنساء على حد سواء سوف يميلون إلى عدم الاهتمام باستخدام الواقي الذكري.